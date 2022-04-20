十大預售熱區曝 這區2字頭一年成交4500戶稱王

近年預售屋買氣旺盛，永慶房產集團根據實價資料，統計十大預售交易熱區，桃園龜山近一年成交4528件，拿下預售王，中壢3850件位居第二，台中北屯3777件位居第三。

其他依序為桃園區、板橋區、三重區、梧棲區、西屯區、林口區、竹北市。排名第十的竹北市，近一年交易量也有1508件。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，國內經濟表現佳，加上資金寬鬆以及低利環境，推升民眾看好房市發展的預期心態，讓房市買氣持續升溫，同時也帶動預售屋交易在全台遍地開花。

觀察近一年全台各行政區預售屋十大預售交易行政區集中在新北市、桃園市及台中市，各有三個行政區入榜，前兩名為桃園市龜山區和中壢區，交易件數分別為4528件、3850件。

陳金萍表示，身為六都之一的桃園，近期受惠於建設機能議題到位、就業機會充足，且區域內重劃區多、推案量大，加上房價又較雙北市親民，吸引不少雙北客群卡位，房市一直相當熱絡。

以龜山區來說，交易熱區落在A7重劃區。A7為機場捷運桃園的第一站，與台北車站僅相隔7站，預售屋平均單價29.1萬，平均總價1043萬元，對於通勤族來說仍是可以接受的範圍。熱門交易前三名社區為「大亮泊」、「文華天際」和「玄泰T1」。

中壢區預售屋平均單價為35.4萬，平均總價約為1328萬，陳金萍指出，中壢區有青埔特區、過嶺重劃區兩大重劃區，桃園青埔特區隨著大型交通建設及商場紛紛到位，成為近年熱門推案區，便捷的交通機能也吸引不少從雙北首購族、通勤族、新婚族及置產族。

距離青埔15分車程的過嶺重劃區，因房價約青埔1/2價格，且周邊也有Costco、全聯福利中心、億客成、路易莎等量販、餐飲進駐，生活機能便利，而深受在地換屋族的青睞。熱門交易前三名社區為「國家大院」、「亞昕喜徠登」和「樺龍青蔦」。

台中北屯區以3777件位居第三，平均單價為35萬，平均總價約為1552萬元。

陳金萍表示，北屯區近年發展迅速，重大建設與投資利多百花齊放，由74號快速道路、捷運綠線及等重要交通建設的帶動下，交通路網漸趨完善，還有水湳經貿園區、台中巨蛋、洲際娛樂商城、環球購物中心等重大建設題材支撐，吸引大量人口遷入北屯區。熱門交易前三名社區為「心之所向」、「達麗創世紀」和「登陽林映道」。

觀察十大預售屋交易熱區平均單價，台中市梧棲區仍在一字頭、桃園市龜山區2字頭，其餘皆已站上3字頭。