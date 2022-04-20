「缺BNT、缺電」就想到他！網友衝郭台銘臉書刷出高聲量

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文/蔡岳霖

針對兒童疫苗，不少家長19日到疾管署抗議，要求政府應該給予輝瑞和BNT的選擇，也要求中央與地方就醫的SOP必須一致，不過，自疾管署公布6-11歲可以施打莫德納，但輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

講到BNT就想到他！郭台銘近3個月光是BNT議題就創出數波高聲量

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/01/19～2022/04/18）近三個月時間來看，鴻海創辦人郭台銘光是18日，網路聲量飆破1萬4千259筆，其中就以網友攻佔郭台銘臉書「孩子需要BNT」、「快幫幫6～11歲的小朋友」留言數爆表，進一步把觀察分析，只要郭台銘受訪時，或是臉書發文談到BNT疫苗，聲量就會立刻往上衝，舉例來說，今年1月26日郭台銘臉書感性發文表示「BNT最後一批到貨」，他說階段性任務已經完成「站在第一線老兵暫歇」，光是這一天，湧進臉書「謝謝郭董」的留言就爆增，網路聲量也隨之飆到1萬1千886筆。但隨著BNT疫劑量慢慢減少，然而國內本土疫情卻升溫，4月1日郭台銘公開露面再被問到是否協助採購新的BNT疫苗，郭台銘當時回應「我等了一年多，政府卻未提出需求」，陳時中同日也在疫情記者會上表示，「國家的疫苗總不能一直叫私人來捐」，針購買疫苗話題也喊出「我們國家現在自己有錢，可以自己買」，也讓網路聲量衝上了7千489筆。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎





image source:FB/郭台銘

「全台大停電」、「BNT疫苗」首富話鋒一出 支持者緊跟隨

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/01/19～2022/04/18），在過去近3個月當中，除了BNT疫苗議題讓郭董創造出高聲量之外，3月3日的全台大停電，更助攻郭台銘的網路討論度衝破2萬筆，堪稱近3個月以來最高。郭台銘在四大公投後，就曾公開表示2022年全台一定會大停電，沒想到經濟部長王美花吃碼表示「如果停電就要請雞排」，因此303全台大停電當日不僅創下高聲量，也讓網友大讚郭台銘是「先知」。

郭台銘熱門關鍵字！網一邊喊「買疫苗、選總統」 一邊酸政府「無能」

在《KEYPO大數據關鍵引擎》時間（2022/04/12～2022/04/18），以最近一週的時間來看，郭台銘的關鍵字，除了網友請郭董出手買疫苗，包括曾經一起參與購買BNT的「台積電、慈濟、鴻海」也在榜上，另外也有不少網友期待郭台銘出手幫忙，相關的關鍵字的字包括「請求、出面、拜託、幫忙、出手」等等，同時也因為政府購買輝瑞BNT兒童疫苗至今似乎卡關，因此批評政府的關鍵字也不少，像是「無能、廢物、垃圾」等等，同時還有網友籲喊郭台銘選總統，再度擠進熱門關鍵字。

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分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年01月19日至2022年04月18日。