台中機捷特區房價再攀高 惠宇碧柳MORI開價坐4望5

台中市北屯機捷特區房價持續攀升！中部知名建商惠宇建設預計5月中旬推出的機捷特區第六案「惠宇碧柳MORI」，產品規劃30至60坪、2至4房加樓中樓格局，每坪開價45萬至50萬元，再創區域新高價。

據了解，此案預約賞屋已超過1,800組，被視為區域市場指標。而市調指出，機捷特區隨著美商好市多(Costco)插旗，加上擁有捷運綠線與74號快速道路等交通優勢，吸引各地買家搶進，其中竹科、中科等科技新貴更占了約三成。

惠宇建設總經理顏定滄指出，機捷特區之所以受到科技人青睞，除了生活機能與交通優勢之外，還有一個很重要的因素，就是此區雙語學校密度高，包括華德福實驗教育學校、華盛頓國小、常春藤雙語中學、葳格中小學等。

惠宇營建機構今年上半年陸續在台中、新竹等地推出四件預售案，總銷合計逾160億元。其中，北捷特區「惠宇碧柳MORI」總銷約60億元；台中市南區惠宇國圖館案，每坪開價55萬元起，產品規劃30至60坪2至4房格局，總銷也是60億元，預計6月進場。

惠宇近幾年在機捷特區陸續推出六個建案，案案均快速完銷，每坪單價從首案「惠宇敦北」的2字頭，到最新第六案「惠宇碧柳MORI」，每坪開價「坐4望5」，單價翻倍漲。

顏定滄指出，機捷特區近三年來土地翻倍漲，每坪單價從45萬漲到90萬至100萬元；每坪營建造價也從13萬至14萬元，一路漲到18萬至20萬元，加上缺工日益嚴重，房價不漲也難。

「惠宇碧柳MORI」基地面積達2,198坪，鄰近雙鐵共構松竹站與捷運綠線舊社站，一側有柳川溪水環抱，宛如護城河，廳堂前留設數百坪的水景中庭花園，是機捷特區近期罕見的大規模開發，備受市場高度矚目。

此案零店面純住宅，採取全齡化社區規劃，擁有2房、3房、4房與樓中樓等多元格局，坪數也以最適居的30至60坪為主，重新定義都會菁英嚮往的生活型態。

另外，位於北屯機捷總站旁，敦富七街、敦富六街間的「惠宇一方庭」，剛於4月完工交屋，也是惠宇建設在機捷特區完工的第三案。

走進「惠宇一方庭」，只見大樹、前庭、長廊、茶屋、後院，一進又一進的視覺饗宴，彷彿走入日本頂級度假飯店，坐擁滿園森態綠意，感受全然的舒適與放鬆。

顏定滄說，「惠宇一方庭」的空間哲學，正是舒適、功能、格調的最佳寫照。

此案從大方退縮的迎賓廣場開始，善用1,600坪一字型基地呈現層次美感，將原有高低落差，以雙進式門廳、雙景觀中庭，塑造四面環綠的靜謐視覺；規劃大面落地窗景的社區閱覽室，也帶入日式侘寂美學，讓時間與光線做設計，四季都有不同美感。

而除了豐富的公設規劃，公共空間的每扇大窗，除了採光引綠，也自成一幅畫框，如同日本足立美術館的「生之掛軸」般，窗裡窗外都是畫。