快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

台中機捷特區房價再攀高 惠宇碧柳MORI開價坐4望5

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「惠宇一方庭」的空間哲學，正是舒適、功能、格調的最佳寫照。記者宋健生/攝影
「惠宇一方庭」的空間哲學，正是舒適、功能、格調的最佳寫照。記者宋健生/攝影

台中市北屯機捷特區房價持續攀升！中部知名建商惠宇建設預計5月中旬推出的機捷特區第六案「惠宇碧柳MORI」，產品規劃30至60坪、2至4房加樓中樓格局，每坪開價45萬至50萬元，再創區域新高價。

據了解，此案預約賞屋已超過1,800組，被視為區域市場指標。而市調指出，機捷特區隨著美商好市多(Costco)插旗，加上擁有捷運綠線與74號快速道路等交通優勢，吸引各地買家搶進，其中竹科、中科等科技新貴更占了約三成。

惠宇建設總經理顏定滄指出，機捷特區之所以受到科技人青睞，除了生活機能與交通優勢之外，還有一個很重要的因素，就是此區雙語學校密度高，包括華德福實驗教育學校、華盛頓國小、常春藤雙語中學、葳格中小學等。

惠宇營建機構今年上半年陸續在台中、新竹等地推出四件預售案，總銷合計逾160億元。其中，北捷特區「惠宇碧柳MORI」總銷約60億元；台中市南區惠宇國圖館案，每坪開價55萬元起，產品規劃30至60坪2至4房格局，總銷也是60億元，預計6月進場。

惠宇近幾年在機捷特區陸續推出六個建案，案案均快速完銷，每坪單價從首案「惠宇敦北」的2字頭，到最新第六案「惠宇碧柳MORI」，每坪開價「坐4望5」，單價翻倍漲。

顏定滄指出，機捷特區近三年來土地翻倍漲，每坪單價從45萬漲到90萬至100萬元；每坪營建造價也從13萬至14萬元，一路漲到18萬至20萬元，加上缺工日益嚴重，房價不漲也難。

「惠宇碧柳MORI」基地面積達2,198坪，鄰近雙鐵共構松竹站與捷運綠線舊社站，一側有柳川溪水環抱，宛如護城河，廳堂前留設數百坪的水景中庭花園，是機捷特區近期罕見的大規模開發，備受市場高度矚目。

此案零店面純住宅，採取全齡化社區規劃，擁有2房、3房、4房與樓中樓等多元格局，坪數也以最適居的30至60坪為主，重新定義都會菁英嚮往的生活型態。

另外，位於北屯機捷總站旁，敦富七街、敦富六街間的「惠宇一方庭」，剛於4月完工交屋，也是惠宇建設在機捷特區完工的第三案。

走進「惠宇一方庭」，只見大樹、前庭、長廊、茶屋、後院，一進又一進的視覺饗宴，彷彿走入日本頂級度假飯店，坐擁滿園森態綠意，感受全然的舒適與放鬆。

顏定滄說，「惠宇一方庭」的空間哲學，正是舒適、功能、格調的最佳寫照。

此案從大方退縮的迎賓廣場開始，善用1,600坪一字型基地呈現層次美感，將原有高低落差，以雙進式門廳、雙景觀中庭，塑造四面環綠的靜謐視覺；規劃大面落地窗景的社區閱覽室，也帶入日式侘寂美學，讓時間與光線做設計，四季都有不同美感。

而除了豐富的公設規劃，公共空間的每扇大窗，除了採光引綠，也自成一幅畫框，如同日本足立美術館的「生之掛軸」般，窗裡窗外都是畫。

機捷特區今年推案火熱，除了惠宇建設之外，市調指出，豪宅建商寶輝建設預計今年底在機捷特區推出首案，未來開價也備受矚目。此案基地位於墩富路、墩富10街口，面積約2,100坪，戶數約200餘戶，坪數40至55坪。

公共空間的每扇大窗，除了採光引綠，也自成一幅畫框。記者宋健生/攝影
公共空間的每扇大窗，除了採光引綠，也自成一幅畫框。記者宋健生/攝影
北屯機捷特區前景看俏，獲竹科、中科等科技人青睞，購屋比重約占三成。記者宋健生/攝影
北屯機捷特區前景看俏，獲竹科、中科等科技人青睞，購屋比重約占三成。記者宋健生/攝影
走進「惠宇一方庭」只見大樹、前庭、長廊、後院，一進又一進的視覺饗宴。記者宋健生/攝影
走進「惠宇一方庭」只見大樹、前庭、長廊、後院，一進又一進的視覺饗宴。記者宋健生/攝影

機捷 建商

延伸閱讀

台中最後一塊寶地在哪？下一個七期 建商紛紛插旗就怕搶不到

台中北屯頂樓加蓋冒火 濃煙火舌直竄無人傷亡

多項領航建設帶動破百億交易 水湳經貿園區熱度直逼七期

台中企業展愛！暖助10名葳格學子翻轉未來

相關新聞

「缺BNT、缺電」就想到他！網友衝郭台銘臉書刷出高聲量

輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

全家包材革新 去年減塑350公噸

全家便利商店（5903）積極響應世界地球日！去年鮮食包材革新減少近350公噸的塑膠用量，今年更加速咖啡循環杯與循環網購包...

全家攻整體循環包裝生態圈 上半年擴至近3000店鋪

全家（5903）與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間「全家...

文曄完成首次海外存託憑證訂價 折價幅度大股價拉回

文曄科技（3036）宣布於2022年4月19日完成美金1.9億元首次海外存託憑證 (GDS訂價，發行價格為每存託憑證單位...

未繼承地標售住戶不知情 嘉縣議員批國有財產署幫外人

嘉義縣議員王啟澧、林緗亭，接獲選區水上鄉柳林段地號1341共18戶住戶陳情，指稱國有財產署辦理住戶前方未繼承土地標售，未...

汽機車零配件暨車電展登場 台廠秀電動車軟硬體產品

台北汽機車零配件暨車用電子展今天起登場，量測設備商固緯、精密沖壓廠和勤精機、士林電機等不約而同展示電動車和充電樁相關軟硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。