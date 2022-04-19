和勤今法說 樂觀看今年營收成長二成以上

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）今(19)日召開線上法說，表示今年在新能源車零件及多項新產品量產挹助下，樂觀預期汽車業務業績看增三成，硬碟看增一成，全年營收有機會成長二成以上。

對於近期上海等地延長封城，和勤說，位於浙江嘉興的和新廠並未停工且備足原物料，生產不受影響。不過，因為物流運輸延遲，部分大陸地區客戶的訂單出貨將會遞延。

其中，美系電動車上海廠的訂單，待該廠復工後即儘速出貨，營收將遞延至下月；但美系電動車大廠歐美地區訂單，是透過台灣交貨，目前沒有影響。硬碟零件的產能分散，台灣廠可調度支援，暫時也不受影響。

「2022年台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」明天盛大登場，和勤將展出一系列精密零件產品，爭取更多國際客戶合作商機。

和勤表示，因應原物料上漲，公司已與客戶建立價格調漲機制，自去年第4季陸續反應，漲價效益在今年第1季逐步顯現，今年第1季營收7.21億元，年增15.1%，創單季新高，毛利率也可望回升，帶動獲利表現。

延續去年第4季汽車產業旺季，和勤汽車零件業務第1季穩定成長，其中以美系電動車大廠零件增量的貢獻最大。

美系電動車大廠歐洲生產基地啟用，今年3月開始交車，帶動和勤上半年接單快速爬坡，出貨增量高於預期。除此之外，和勤也供應其他新能源車品牌的座椅、門鎖零件，並布局模組化電驅零件，預期今年新能源車營收比重將再穩定提升。

此外，多項新品今年進入量產，其中，建築工程用結構件已經穩定貢獻營收，工業器械液壓泵零件將於上半年量產、單價較高的重卡零件則預計7月量產。