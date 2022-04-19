快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

和勤今法說 樂觀看今年營收成長二成以上

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導

高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）今(19)日召開線上法說，表示今年在新能源車零件及多項新產品量產挹助下，樂觀預期汽車業務業績看增三成，硬碟看增一成，全年營收有機會成長二成以上。

對於近期上海等地延長封城，和勤說，位於浙江嘉興的和新廠並未停工且備足原物料，生產不受影響。不過，因為物流運輸延遲，部分大陸地區客戶的訂單出貨將會遞延。

其中，美系電動車上海廠的訂單，待該廠復工後即儘速出貨，營收將遞延至下月；但美系電動車大廠歐美地區訂單，是透過台灣交貨，目前沒有影響。硬碟零件的產能分散，台灣廠可調度支援，暫時也不受影響。

「2022年台北國際汽機車零配件展暨台北國際車用電子展」明天盛大登場，和勤將展出一系列精密零件產品，爭取更多國際客戶合作商機。

和勤表示，因應原物料上漲，公司已與客戶建立價格調漲機制，自去年第4季陸續反應，漲價效益在今年第1季逐步顯現，今年第1季營收7.21億元，年增15.1%，創單季新高，毛利率也可望回升，帶動獲利表現。

延續去年第4季汽車產業旺季，和勤汽車零件業務第1季穩定成長，其中以美系電動車大廠零件增量的貢獻最大。

美系電動車大廠歐洲生產基地啟用，今年3月開始交車，帶動和勤上半年接單快速爬坡，出貨增量高於預期。除此之外，和勤也供應其他新能源車品牌的座椅、門鎖零件，並布局模組化電驅零件，預期今年新能源車營收比重將再穩定提升。

此外，多項新品今年進入量產，其中，建築工程用結構件已經穩定貢獻營收，工業器械液壓泵零件將於上半年量產、單價較高的重卡零件則預計7月量產。

新能源車 營收 電動車

延伸閱讀

僅29例感染 河北唐山封城至少3天

新台幣貶破29.2關卡 半導體、PCB外銷Q2獲利進補

大陸封城效應？蘋果訂單增加 鴻海印度廠擴增人力需求

GDP同比增長4.8% 封城衝擊中國經濟「下個預期」

相關新聞

「缺BNT、缺電」就想到他！網友衝郭台銘臉書刷出高聲量

輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

全家包材革新 去年減塑350公噸

全家便利商店（5903）積極響應世界地球日！去年鮮食包材革新減少近350公噸的塑膠用量，今年更加速咖啡循環杯與循環網購包...

全家攻整體循環包裝生態圈 上半年擴至近3000店鋪

全家（5903）與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間「全家...

文曄完成首次海外存託憑證訂價 折價幅度大股價拉回

文曄科技（3036）宣布於2022年4月19日完成美金1.9億元首次海外存託憑證 (GDS訂價，發行價格為每存託憑證單位...

未繼承地標售住戶不知情 嘉縣議員批國有財產署幫外人

嘉義縣議員王啟澧、林緗亭，接獲選區水上鄉柳林段地號1341共18戶住戶陳情，指稱國有財產署辦理住戶前方未繼承土地標售，未...

汽機車零配件暨車電展登場 台廠秀電動車軟硬體產品

台北汽機車零配件暨車用電子展今天起登場，量測設備商固緯、精密沖壓廠和勤精機、士林電機等不約而同展示電動車和充電樁相關軟硬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。