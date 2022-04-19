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弘裕：全球經濟正向復甦 今年上半年訂單無虞

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

工業布大廠弘裕（1474）總經理郭正沛表示，去年下半年起訂單滿載，今年上半年訂單無虞，但今年受通膨、俄烏戰爭影響，國際原油價格高漲至每桶130美元，原料石油化學成本墊高，疫情發展難測，目前看來，全球與中國經濟正向復甦，下半年則充滿變數，預估今年整年營收至少跟去年持平。

弘裕中國大陸九江新廠即將投產，第1季200台織機進駐、年底還有750台進廠，目前防疫封控令物流與人員移動受限，保守看來今年下半年投產，一個月能增加5,000萬營收，且中國大陸整體生產成本仍比台灣低，因此九江廠產能開出，有助公司獲利表現。

弘裕6成營收由工業用布貢獻，24％成衣、6％家飾用布、2％醫療用布、7％來自代工、1％為紗線，64％內銷、54％外銷，外銷部分又有7成來自中國大陸。

弘裕抓住疫情各階段的紡織品需求轉換，該公司協理葉博宇分析，初期在家工作會用到許多3C產品，也會重視啟居家環境，如保護殼用布以及家飾用布大獲採用；中期歐美放寬防疫措施、人們重拾戶外活動，運動相關產品與帳篷、背包、睡袋、腳踏車配件、舒適運動服飾等機能性紡織品成長；末期中國能耗雙控與疫情再起、品牌商多國採購佈局，台廠獲轉單效益，美國展開大規模基建，以推升經濟成長，帶動工業用品及工作服產品需求；目前疫情常態化，行李箱、背包用布出貨量回升，面臨塞港客戶緊張，相關產品供不應求。

全球供應鏈走向短鏈、區域化、在地化，拓展進口商與在地工廠，在充滿不確定的時期，弘裕則以推動精準數位行銷尋求確定的拓銷模式，今年南北美、歐洲、亞洲，共計增加10個新客戶。

疫情

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