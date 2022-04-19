新光三越拚點數經濟 母親節史上最多重skm points回饋

針對百貨業第二大檔期母親節，又即將迎來邊境解封，新光三越今年一口氣推出史上最多重的skm points回饋好康，針對在家防疫的消費者，也有skm eats、skm online、APP、熟客系統4種方式，在家也可遠距送禮、送餐、送蛋糕，跟媽媽表達愛意。

新光三越指出，疫情開始後，顧客明顯在平、假日分流，甚至出現集中消費趨勢，例如會出門一次購足，因此客單價大幅成長至每人3000元；7月邊境解封議題有助顧客保持平常心、維持正常生活。最近這兩週餐飲營收明顯回溫，母親節將至，即使不聚餐，也會利用相關系統進行外帶或外送。

新光三越這次母親節檔期主軸為「金媽獎」，向每一位媽媽致敬，且大搶點數經濟，檔期間首次成為新光三越會員並下載APP、綁定skm pay，消費達檻有400點skm points立即到手。母親節首四日（4/21至4/24）首度規劃全館滿仟元贈「仟點」、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬元送4,000點skm points等超強回饋，全檔期更聯手「廚具界LV」LE CREUSET推出三波段共10個品項的精品廚具集點送，讓會員輕輕鬆鬆將skm points點數價值放大好幾倍。此外，可於APP「點數專區」上千項流行夯品中尋寶，用手上的skm points兌換心儀的商品，或扣點參加抽獎，把百萬名車、谷關奢華度假村等夢幻逸品帶回家。