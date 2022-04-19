快訊

劇組意外頻傳 今法規能保障藝文工作者嗎？

兒童打疫苗要打哪一款？李秉穎曝可以這樣選

新光三越拚點數經濟 母親節史上最多重skm points回饋

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導
新光三越這次母親節檔期主軸為「金媽獎」，向每一位媽媽致敬，且大搶點數經濟，檔期間首次成為新光三越會員並下載APP、綁定skm pay，消費達檻有400點skm points立即到手。（新光三越提供）
新光三越這次母親節檔期主軸為「金媽獎」，向每一位媽媽致敬，且大搶點數經濟，檔期間首次成為新光三越會員並下載APP、綁定skm pay，消費達檻有400點skm points立即到手。（新光三越提供）

針對百貨業第二大檔期母親節，又即將迎來邊境解封，新光三越今年一口氣推出史上最多重的skm points回饋好康，針對在家防疫的消費者，也有skm eats、skm online、APP、熟客系統4種方式，在家也可遠距送禮、送餐、送蛋糕，跟媽媽表達愛意。

新光三越指出，疫情開始後，顧客明顯在平、假日分流，甚至出現集中消費趨勢，例如會出門一次購足，因此客單價大幅成長至每人3000元；7月邊境解封議題有助顧客保持平常心、維持正常生活。最近這兩週餐飲營收明顯回溫，母親節將至，即使不聚餐，也會利用相關系統進行外帶或外送。

新光三越這次母親節檔期主軸為「金媽獎」，向每一位媽媽致敬，且大搶點數經濟，檔期間首次成為新光三越會員並下載APP、綁定skm pay，消費達檻有400點skm points立即到手。母親節首四日（4/21至4/24）首度規劃全館滿仟元贈「仟點」、名品／珠寶／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿萬元送4,000點skm points等超強回饋，全檔期更聯手「廚具界LV」LE CREUSET推出三波段共10個品項的精品廚具集點送，讓會員輕輕鬆鬆將skm points點數價值放大好幾倍。此外，可於APP「點數專區」上千項流行夯品中尋寶，用手上的skm points兌換心儀的商品，或扣點參加抽獎，把百萬名車、谷關奢華度假村等夢幻逸品帶回家。

新光三越 母親節

延伸閱讀

2022年什麼母親節禮物最舒心？ 泡湯、米其林法餐、正官庄！

浮雕唇膏、陶瓷擴香、法式鮮花！迪奧推母親節專屬禮品

母親節聚餐尚無明顯退訂潮 外帶估成長2成以上

2022母親節彩妝精選優惠一次看！限定彩盤回歸、經典熱銷組合⋯

相關新聞

「缺BNT、缺電」就想到他！網友衝郭台銘臉書刷出高聲量

輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

全家攻整體循環包裝生態圈 上半年擴至近3000店鋪

全家（5903）與致力網購包裝減廢的「PackAge+配客嘉」深化合作，上半年一舉擴大回收服務至全台近3,000間「全家...

文曄完成首次海外存託憑證訂價 折價幅度大股價拉回

文曄科技（3036）宣布於2022年4月19日完成美金1.9億元首次海外存託憑證 (GDS訂價，發行價格為每存託憑證單位...

未繼承地標售住戶不知情 嘉縣議員批國有財產署幫外人

嘉義縣議員王啟澧、林緗亭，接獲選區水上鄉柳林段地號1341共18戶住戶陳情，指稱國有財產署辦理住戶前方未繼承土地標售，未...

汽機車零配件暨車電展登場 台廠秀電動車軟硬體產品

台北汽機車零配件暨車用電子展今天起登場，量測設備商固緯、精密沖壓廠和勤精機、士林電機等不約而同展示電動車和充電樁相關軟硬...

十大預售熱區曝 這區2字頭一年成交4500戶稱王

近年預售屋買氣旺盛，永慶房產集團根據實價資料，統計十大預售交易熱區，桃園龜山近一年成交4528件，拿下預售王，中壢385...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。