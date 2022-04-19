台灣福斯攜太古汽車集團 打造Volkswagen士林展示中心

輝瑞BNT兒童專用疫苗卻還在採購談判中，也讓不少網友湧入鴻海創辦人郭台銘臉書，希望郭台銘再次出手協助購買BNT兒童疫苗，而指揮官陳時中18日記者會時，再被問到這個議題，當下回應「其實鴻海這段時間一直有在幫忙聯繫，沒有斷過」，而疫苗的相關話題，也替郭台銘衝出一波聲量。

2022-04-20 10:23