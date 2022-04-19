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台灣福斯攜太古汽車集團 打造Volkswagen士林展示中心
台灣福斯汽車擴大銷售服務網路，與長年合作的太古汽車集團攜手打造全新Volkswagen士林展示中心，導入全新品牌識別，以嶄新據點形式，拓展北台灣服務據點。
台灣福斯表示，看好士林地區未來交通發展與都市規劃，Volkswagen士林展示中心座落雙北交通核心，提供便利即時的服務予大台北消費者。有別於一般深具活力的New Volkswagen展示中心，Volkswagen士林展示中心結合都會氣息和質感生活，以更精簡洗鍊的空間和全新車款，帶給消費者優雅的賞車體驗。
台灣福斯汽車自公布新品牌識別更新計畫後，積極佈局全台經銷網路，繼台中五權據點，今（19）日台灣福斯汽車與太古汽車集團正式為Volkswagen士林展示中心進行開幕儀式。 Volkswagen士林展示中心選址鄰近捷運士林站，地處台北市大眾交通捷運與車站主要樞紐，同時考量大台北地區市場極具消費潛力，因此持續擴大服務量能，屆時捷運環狀線北環段通車，將成為消費者造訪台北市的第一站，提供無縫隙的數位化品牌體驗。
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