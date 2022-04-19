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台灣保時捷新人事案 Christian Nater將接任總裁

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導
原為韓國保時捷財務長（CFO）Christian Nater（50歲），將於2022年5月1日正式接任台灣保時捷總裁
原為韓國保時捷財務長（CFO）Christian Nater（50歲），將於2022年5月1日正式接任台灣保時捷總裁

韓國保時捷財務長（CFO）Christian Nater（50歲），將於2022年5月1日正式接任台灣保時捷總裁。前任台灣保時捷總裁Mathias Busse則已在2022年2月1日轉任德國福斯銷售處長。

保時捷全球銷售及行銷執行董事會的成員Detlev von Platen表示：「Christian Nater已為保時捷服務近25年。Christian Nater將以其於韓國的經驗與對亞洲市場極高的熟悉度，帶領台灣保時捷更進一步在台灣這個成長中的新興市場中發展茁壯，而我們也認為台灣是個極具潛力與創新力的市場。」

自台灣保時捷2018年成立以來，已在此市場穩定成長，2021年，台灣保時捷在台交付超過4,000輛車款，其中有五分之一為充電車款。除此之外，自保時捷台南都會概念店在去年開幕後，目前為止全台主打充滿精品氛圍的都會型銷售空間的保時捷概念店也已擴展至3家。

自2022年2月1日起至Christian Nater在台正式接任之前，台灣保時捷總裁由現任通路發展處處長吳海峯（Mr. Ralph Uhlmann）擔任台灣保時捷代理總裁。

保時捷 新興市場

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