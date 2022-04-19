長榮國際改派長榮航空法人代表 吳景明與陳昭龍接任

長榮集團新一場角力戰正式上演，長榮國際今（19）日繼公布榮運改派法人代表後，長榮航空（2618）也公告，長榮國際改派法人代表，新任者姓名為張榮發慈善基金會董事長吳景明與委任律師陳昭龍接任。

原本市場傳出張國政會親自擔任長榮航空董事，明年有機會問鼎長榮航空董事長，不過，被業界形容性格最像總裁張榮發的張國政，長榮國際這次的改派當中並沒有浮上台面擔任長榮航空的董事。

長榮國際在長榮航空的兩席法人代表原本為柯麗卿跟戴錦銓，在弟弟派接掌長榮國際後，今天也正式改派法人代表，新任法人代表名單為吳景明與陳昭龍；兩位都是都是由弟弟派接手管理的張榮發慈善基金會相關的人士擔任，吳景明為張榮發慈善基金會董事長，陳昭龍則是張榮發慈善基金會的委任律師。