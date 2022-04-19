第二批地上權5月23日招標 高雄釋千坪商業區土地吸睛

國產署今（19）日表示，5月23日將推出今年第二批國有地上權，北中南合計12宗、面積合計約3公頃，其中在高雄市鹽埕區一處商業區土地面積達1,336坪，鄰近駁二、光榮碼頭，較受關注；另外北部住宅區土地近年標脫率不錯，第二批也列標台北市大安區約111坪住宅區土地。

國產署副署長李政宗表示，第二批國有地上權規畫5月23日釋出，各分署初步盤點土地共12宗，包含北區兩宗、中區五宗、南區五宗，其中有六宗是首度釋出，剩餘六宗是舊案新推，合計面積約3公頃。

官員表示，北部較無大面積土地，此次推出台北市大安區、桃園市桃園區各一宗標的，都是面積約100坪左右的住宅區土地。近年住宅區地上權標脫率不錯，昨日首批地上權開標結果，北部三宗「小而美」住宅土地皆獲市場青睞。

中部方面，五宗標的分別位於台中市東區、大甲區、東勢區、梧棲區以及苗栗縣後龍鎮，其中以梧棲區住宅用地約862坪最大。

南區五宗標的則分別位於高雄市三民區、鹽埕區、前鎮區、台南市安平區、屏東縣恆春鎮。其中以前鎮區住宅用地約1,772坪最大，此案是捲土重來的舊案，鄰近凱旋青年觀光夜市。

另外位於鹽埕區土地，屬第三種商業區，面積1,336坪，鄰近高雄駁二、光榮碼頭，具人潮利多與話題。據了解，這塊地原是中央與地方合作，由高雄市政府招商，但歷經多年招商未果，國產署決定拿回來自己辦理地上權招標。

官員表示，這僅是初步盤點標的，仍須經過地上權小組審議後才會確定。

至於外界關注的台北市陸軍保養廠C基地，李政宗表示目標不變，年底前將單獨列標。陸保廠C基地是面積高達4,800坪住宅區土地，是北市少見的大面積土地，業界詢問度相當高。

國產署昨日開標首批地上權，雖標脫率達八成，但溢價率皆不高，甚至有一案僅加價2元，顯現市場出價趨於保守，未來是否會改變地上權訂價策略？李政宗表示不會，溢價率不高也代表行情貼近市場。