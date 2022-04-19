3C賣場祭優惠 搶攻最後振興券商機
去年發放的振興券最後使用期限將到4月底為止，但仍有許多消費者仍未使用，看準最後二周的時間會有許多消費者密集使用振興券，為搶攻最後這一波振興券帶動的商機，全國電子及燦坤等3C賣場紛紛以各種優惠吸引消費者目光。
國內3C賣場龍頭燦坤（2430）是這一波搶攻振興券最後商機最積極的廠商，不僅以大型記者會吸引消費者目光，該公司更推出搭配紙本振興券最高10%回饋，其餘提供指定人氣節能空調除提供折價之外，另有多達「9重優惠」。
此外，燦坤再攜手10大銀行強勢推出振興3重奏，包括「會員促銷價」、「獨家現折券+銀行回饋」、「振興券優惠」，最高可折價多達逾4萬元以上，且全館指定品牌商品，另有現金折價，在全力祭出各種優惠下，預料該公司4月營收也可望持續走高。
同為國內主要3C賣場的全國電子（6281），近期同樣祭出夏季優惠活動，主攻大型家電，包括冷氣、冰箱及洗衣機等，該公司並鼓勵消費者將大型家電，電視、冰箱、洗衣機、空調汰舊換新之際，將四機交給全國電子來回收，優惠促銷下，同樣有利4月營收表現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言