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3C賣場祭優惠 搶攻最後振興券商機

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

去年發放的振興券最後使用期限將到4月底為止，但仍有許多消費者仍未使用，看準最後二周的時間會有許多消費者密集使用振興券，為搶攻最後這一波振興券帶動的商機，全國電子及燦坤等3C賣場紛紛以各種優惠吸引消費者目光。

國內3C賣場龍頭燦坤（2430）是這一波搶攻振興券最後商機最積極的廠商，不僅以大型記者會吸引消費者目光，該公司更推出搭配紙本振興券最高10%回饋，其餘提供指定人氣節能空調除提供折價之外，另有多達「9重優惠」。

此外，燦坤再攜手10大銀行強勢推出振興3重奏，包括「會員促銷價」、「獨家現折券+銀行回饋」、「振興券優惠」，最高可折價多達逾4萬元以上，且全館指定品牌商品，另有現金折價，在全力祭出各種優惠下，預料該公司4月營收也可望持續走高。

同為國內主要3C賣場的全國電子（6281），近期同樣祭出夏季優惠活動，主攻大型家電，包括冷氣、冰箱及洗衣機等，該公司並鼓勵消費者將大型家電，電視、冰箱、洗衣機、空調汰舊換新之際，將四機交給全國電子來回收，優惠促銷下，同樣有利4月營收表現。

振興券 全國電子

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