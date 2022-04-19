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國內疫情升溫 華興防疫產品可望受惠

經濟日報 / 記者張瑞益／即時報導

全球近二年來受到新冠肺炎衝擊，原本看似有望受到壓抑的疫情，近期再因新冠病毒Omicron變種確診病例快速增加，使得台灣、中國疫情擴散，而LED廠華興（6164）近年來也積極瞄準防疫市場，去年不僅成立UV專責事業單位，相關產品也已在飯店、學校使用，預料疫情刺激下，有利該公司今年防疫產品表現。

公司研發完成的「非接觸式- UVC紫外線抑菌技術」相繼導入校園場域，實現防疫科技化，去年該公司就以「BioLED」品牌與晶華飯店集團合作，為全台第一家五星級飯店在公共區域導入「非接觸式-BioLED 365care UV抑菌技術」，透過UV抑菌技術的安全防護，提供更安全的防疫環境。

華興表示，BioLED 365 care設備抑菌效果皆有經過國內外數個知名實驗室認證且有效性達到99%以上，該公司在抗菌市場已逐漸繳出成績單，將有利未來營運表現。去年BioLED新事業占華興總業績比重為5%以下，市場預計，今年預期營運占比大幅提升至挑戰10%水準，有利挹注營收以及整體毛利率上揚。

受到防疫題材及相關產品對營運貢獻的想像空間，今（19）日該股股價放量走強，強勢以漲停價收市，後市該公司營收表現仍值得留意。

LED 疫情 Omicron

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