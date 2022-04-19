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SHOPLINE推智慧倉儲物流系統 助商家搶短鏈配送商機

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

全球智慧開店平台SHOPLINE推出OneWarehouse智慧倉儲物流系統，整合原有SHOPLINE電商系統，也與多家超商、宅配物流服務商合作，提供北北基桃當日配快速到貨、客製化包裝及組裝加工、逆物流與海外倉儲物流等多元服務。為電商品牌打造全通路倉儲管理、物流快遞配送服務，協助店家強化從倉管到物流，搶攻「短鏈配送」商機。

OneWarehouse表示，數位化的智慧倉管檢核機制，定期盤點庫存並透過監控系統記錄追蹤，有效提升作業效率，大幅降低出貨錯誤率，後台提供即時庫存水位、出退倉數據以及商品歷程動態，供店家隨時查閱進銷存紀錄，協助電商業者能即時掌握庫存及銷售狀況。

SHOPLINE觀察到，店家經常碰到的倉管問題包含無法同步掌握訂單與貨況供給、商品體積過大導致無倉庫可供存放、人工處理合併或拆分訂單以及多樣化的商品組合，造成檢貨流程複雜易出錯，倉管成本居高不下。新系統透過數位化且標準化的倉管流程，安排人力和商品配置，能大幅縮短訂單處理時間、提高效率，進而發揮最大產能；整合多個通路與物流並能即時追蹤物流動態的服務，可以減輕物流處理負擔、縮短配送時間、節省企業成本。

電商 超商

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