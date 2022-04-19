嘉里大榮採購電動三輪車 今交車

嘉里大榮（2608）採購的威速登金卡多電動三輪車，今(19)日舉行首批交車典禮，正式開啟台灣商用電動三輪車物流新頁。

桃園市大家長鄭文燦市長、經濟部次長曾文生今日也共同出席威速登金卡多電動三輪車於桃園林口舉辦之交車典禮。

桃園市市長鄭文燦強調，綠色低碳城市一直是桃園發展為國際化都市的重要指標之一，近年來桃園市除了持續加碼電動機車購車補助，也積極打造電動車友善環境，相信威速登金卡多成為台灣綠色物流生力軍之後，將有助於加速桃園成為綠色城市。

經濟部次長曾文生表示，電動車已是全球減碳新趨勢，台灣2050淨零排放路徑也訂下2040年新售小客車/機車全面電動化的目標，因此威速登金卡多不僅領先滿足綠色物流的需求，也是台灣善用資通訊(ICT)優勢，發展國內電動車供應鏈、讓台灣減碳腳步與國際接軌的最佳典範。

嘉里大榮物流董事長沈宗桂指出，早在2012年嘉里大榮即與車商合作，測試新型的電動貨車，惟當時在續航力、載重等諸多技術尚未完善，因而沒能推廣應用。這次很榮幸可以和威速登合作，將物流業者的送貨型態融入於三輪車的車體設計。未來這款電動車將運用於都會區的配送，提升最後一哩配送效率及營運績效，同時更重要的是能降低噪音污染，實現淨零碳排的效益。

威剛集團董事長陳立白表示，相較於四輪與兩輪車電動車，兼具高負載及靈活性的金卡多電動三輪車更適合台灣地狹、巷弄多的都會區，在宅配物流商機持續擴大之下，威速登金卡多今年起將陸續出貨，成為電商平台、物流業者與餐飲配送的最佳智慧綠能幫手。