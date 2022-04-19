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研調：2024年磷酸鐵鋰占比達60% 成動力電池市場主流

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導

受動力電池原材料價格不斷上漲的影響，今年第一季包括特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、大眾等在內的全球多家新能源汽車品牌相繼上調電動汽車銷售價格。TrendForce認為，動力電池作為占據電動車整車成本最高的核心零組件，降低動力電池成本將是企業未來競爭的重要策略。而磷酸鐵鋰電池憑藉性價比優勢，隨著技術的不斷進步，預估至2024年在全球動力電池市場裝機量占比將超過60%。

TrendForce表示，從全球最大的電動車市場中國大陸來看，動力電池市場在2021年出現反轉，磷酸鐵鋰電池以52%的裝機占比正式超越三元電池，今年第一季裝機量占比持續上升至58%，成長速度也遠超過三元電池。不過以全球電動車市場來看，受惠於歐美新能源汽車市場滲透率提升，三元電池在2021年仍以超過60%的市占率遠超磷酸鐵鋰電池，後者市占率約32~36%。

儘管目前仍有較大差距，但觀察近兩年全球新能源電池正極材料業者產能規劃，磷酸鐵鋰材料的擴產規模和速度都將遠超三元材料。據TrendForce調查，目前全球正極材料業者已公告的擬擴產專案集中在中國大陸和韓國，名義上規劃總產能超1100萬噸，其中磷酸鐵鋰正極規劃產能約占64%，不過由於規劃產能已超市場需求，未來行業總規劃產能將與實際產能之間形成一定差距，未來實際有效產能可達到多少仍有待觀察。

值得注意的是，伴隨2021下半年以來鋰、鈷、鎳等核心電池原材料漲勢明顯，加上全球動力電池供應鏈受俄烏戰爭、疫情等不確定因素的影響，短期內產業鏈的供給與需求之間的成長速度將有所差距，企業將更著重在降低電池材料成本，以及供應鏈安全等關乎未來競爭力的兩大課題。在此趨勢下，TrendForce預期，磷酸鐵鋰電池的性價比優勢將更突出，未來2~3年內或將成為終端市場的主流，磷酸鐵鋰電池與三元電池全球裝機量比例也將在2024年由3:7轉變為6:4。

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