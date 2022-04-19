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家樂福家速配APP上線 拚第3季快速到貨覆蓋率達九成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
家樂福家速配APP上線，以三個「快字訣」打造快商務。圖/家樂福提供
家樂福家速配APP上線，以三個「快字訣」打造快商務。圖/家樂福提供

疫情連續破千，快商務市場需求又再度被重視。家樂福今（19）日再推出家速配APP，上架萬種商品是現在快商務生活用品數量最多的平台，並訂定「快速下單、快速撿貨、虛擬快賣場」三個快字訣來詮釋後續的家樂福快商務發展。家樂福表示，目前全台共有320家門市，其中包含近200間使用家速配、另外與Uber Eats及foodpanda合作分別大約200間門市，今年第3季將力拚九成家樂福超市及量販都涵蓋快速到貨的服務。

家樂福從2018年開始投入快商務市場，前期透過與外送平台的合作，後期則發展自家的當日配，家樂福以四年的快商務測試發現，快速商務的消費者更重視「需求」，與線上購物及實體賣場不同，消費者是先有需求才打開APP，透過數據觀察消費者平均1分鐘內會完成一單，如要補充家裡的魚、肉、蔬果等生鮮產品，或者元宵節忘了買元宵，所以家樂福2021年開始在快速到貨平台設計專區，幫消費者先把需求想好，不論是派對、自煮、過節，都能夠在短時間內快速找到自己需要的產品，而這樣的經驗也運用在家速配APP上，更強化UI、UX（使用者介面、使用者體驗）的整體性設計。

家樂福表示，目前賣場內控制在12分鐘完成單筆訂單的撿貨流程，撿貨對於坪數大的量販店來說是一大挑戰，現透過內部數據精選大約20-30種的高迴轉商品，包含水、油品、零食、飲料等家庭生活用品，建立「快速撿貨區」後可以縮短撿貨的動線流程，提高訂單生產力。

此外，為了更快、更便利，家樂福設計「虛擬快賣場」也就是Dark store，以「前店後倉」的形式降低商品缺貨，也再降低了一成左右的撿貨時間、提升生產力，也為快速到貨的司機設計獨立的出入口，降低需要和消費者搶車位的困擾，讓消費者和物流司機都能夠有更好的體驗。

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