裕民總座王書吉：看好今、明年航運市場維持多頭榮景

裕民航運（2606）總經理王書吉看好今年、明年的航運市場維持多頭榮景，雖然市場會因為個別因素有一些變化，全球也潛藏著通膨的壓力；短期有中國大陸部分城市封城解封後的需求；中長期則有即將上路的新海洋環保法規，將使得全球船舶供、需更緊張，所以看好今年、明年的海運市場榮景。

王書吉表示，航運業受到許多外在因素影響，包括美中貿易問題一直很緊張，還有全球氣候暖化、疫情，近期還發生俄烏戰爭；全球航運市場變化愈來愈複雜，俄烏戰爭確實會影響到原物料的供給，但民以食為天，全球不可能不進口糧食，只會讓糧食的載運路途更遙遠，更混亂，所以還需要配合供應面的變化來分析。

由於烏克蘭是全球重要的農糧生產地區，再加上因為戰爭缺肥料等問題波及，烏克蘭當地的農民也沒有時間去耕種，許多國家都已經開始悄悄的在搶購糧食；接下來要注意物價飆漲會不會造成全球通膨壓力，波及全球經濟走勢，進一步對於航運市場的影響。

不過，就目前看起來，全球航運市場在明年都要適用新海洋環保法規，如果船舶不符規定，必須依分級來減速降低碳排量，太過老舊的船舶則必須退出市場，這些都會影響到散裝船的供給概況。

中國大陸主要城市的封城效應，容易造成航運市場的供、需變混亂，進一步造成市場運價的變動，中國大陸上海等地區都出現封城情況，現在因為停工過度壓縮沒有貨可以出，要注意復工後需求量會不會突然衝出來，但一瞬間湧出的貨量恐將造成全球各主要碼頭無法立即消化，船舶又將發生大排長龍情況。

王書吉也表示，對於裕民今年的營運展望很有信心。裕民航運在船價相對低檔進場造船，今年還有8艘散裝船要交船，4艘風電工作船加入。其中，1艘9.9萬噸今年7月要交船，4艘21萬噸的大型海岬型及3艘19萬噸海岬型將於今年下半年陸續投入，成為推升裕民營收、獲利成長的最大動能，而且明年還有3艘、後年還有1艘新船加入。