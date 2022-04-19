裕民搶攻環保減碳商機 與瑞穗銀行簽訂永續連結貸款
裕民航運（2606）總經理王書吉今天表示，永續經營連結貸款，將用於裕民長期永續經營的投資布局，包括新船及其他環保節能減碳的等，強化裕民全球海運市場競爭力。
日商瑞穗銀行(Mizuho)與裕民於4月19日完成新台幣25億元「永續連結貸款」（Sustainability linked loan）簽約，貸款用途為船隊擴充、拓展綠色航運及風能業務。
裕民今年將交付11艘船舶，新購置的船隊，將使用節能引擎，優化燃油使用效能，以符合國際海事組織(IMO)對國際海運業碳強度(Carbon Intensity)減碳要求。針對此次永續連結貸款，裕民委請外部驗證單位DNV進行覆核，以確信此次貸款的目標符合永續連結貸款原則，落實裕民的綠能策略以及永續發展的目標。
裕民居國內散裝航運公司領導地位，秉持綠色航運信念，以節能環保及物聯網概念打造智能永續船舶，開發船舶安全管理系統(FSM)並取得NK船籍協會認證，有效提升船舶營運效率、安全管控及損害防阻；此外裕民運用科技進行數位轉型，打造兼具節能環保、高效、智能的新一代船隊，並積極關注新能源引擎開發運用，實現裕民成為頂尖安全與環保船舶管理者的目標。
瑞穗銀行的「永續連結貸款」業務在亞太地區處於市場領先地位，本案為其對國內海運業第一筆永續連結貸款，具有市場指標意義。瑞穗銀行這次選擇以永續指標表現與績效達成度來提供貸款，就是希望與裕民面對氣侯變遷議題，攜手前進。
瑞穗銀行依據「永續連結貸款原則（SLL）」標準策劃，委由DNV擔任獨立第三方認證機構並出具意見，貸款的三年期間將每年持續追蹤裕民永續表現績效，並聚焦於該公司CII/EEXI碳揭露計畫評比以及溫室氣體排放狀況。瑞穗銀行希望能夠號召更多企業一同倡議淨零排放、加入永續投資的行列，在這股淨零的潮流中，讓我們一同抓緊船舵，駛向創新的淨零未來、創造永續價值。
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