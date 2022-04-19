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確診在家隔離防疫保單賠不賠？10大問答一次看懂

與疫共存時代來臨 統一超虛實整合防疫物資補給網

經濟日報 / 記者陳柔蓁／台北即時報導
7-ELEVEN「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務。（統一超提供）
7-ELEVEN「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務。（統一超提供）

觀察到疫情下消費者的購物模式發生改變，為滿足與疫共存的居家照護、計畫性採買防疫商品需求，統一超（2912）7-ELEVEN藉由線上數位工具串聯門市服務，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」三大便利服務，建構防疫O2O物資補給網絡，集結每日餐食、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，滿足「快速採買」、「低接觸」消費模式，已吸引400萬人次使用。

因應疫情升溫，響應新北市政府居家照護計畫，讓無症狀或輕症確診者，在家能夠得到妥善的照顧，統一超商整合關係企業7-ELEVEN、黑貓宅急便，即日起配合新北市政府配送「居家照護關懷箱」，每箱內容主要為「快篩試劑」、「溫度計」、「防疫食品」、「衛教包」等四大類超過10樣商品，包含泡麵、餅乾等零食，提供完善的物資，讓居家照護者免出門也可即時取得。

7-ELEVEN2021年架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，一站串聯6,400間門市，享有foodomo、 Uber Eats、foodpanda 3大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，消費者開啟OPEN POINT APP點選「OPEN NOW」，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，滿足新生活快速補給日常所需。

7-ELEVEN觀察，今年以來外送訂單量較去年同期成長1倍以上，熱門外送商品結構包含上百款的即食鮮食與冷凍微波食品，從正餐到甜點、CITY系列現煮飲品，滿足早中晚三餐即食即飲需求；另外，居家必囤的瓶裝水與泡麵、輕自煮料理食材、生鮮蔬菜與冷凍生鮮、防疫必備的酒精與口罩等用品一應俱全，透過外送隨時隨地快速採買。

7-ELEVEN解決傳統通訊社群APP團購訂單管理無法系統化、自動化…等痛點，去年整合OPEN POINT生態圈串聯OPEN POINT APP推出智能團購平台「i划算」，同步實體門市、網購平台「i預購」熱賣商品與優惠活動，服務推出至今吸引400萬人次使用。即日起因應與疫共存、保健補給需求，利捷維有酵維生素系列、我的健康日記等各式精補、機能保健品限時推出同品牌指定商品任選第2件6折優惠，此外，箱購零食飲料、專櫃等級的美妝保養、料理美食、水果蔬菜、甜點、冷凍生鮮等熱門宅居商品一應俱全，消費者宅在家也能一人成團、享團購優惠價的生活樂趣。

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