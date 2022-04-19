7-ELEVEN建防疫O2O物資補給網絡 滿足居家防疫採買需求

統一超（2912）旗下7-ELEVEN瞄準居家照護與計畫性採買防疫商品需求，藉由線上數位工具串聯門市服務，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」三大服務，建構防疫O2O物資補給網絡，集結每日餐食、居家防疫、備糧到營養保健等上萬種商品，打造快速採買與低接觸的消費模式，以因應疫情下消費者購物模式的改變。

響應新北市政府居家照護計畫，讓無症狀或輕症確診者，在家能夠得到妥善的照顧，統一超整合關係企業7-ELEVEN、黑貓宅急便，即日起配合新北市政府配送「居家照護關懷箱」，每箱內容主要為「快篩試劑」、「溫度計」、「防疫食品」、「衛教包」等四大類超過10樣商品，包含泡麵、餅乾等零食，提供完善的物資，讓居家照護者免出門也可即時取得。

為架構低接觸、計畫性採買的快商務服務，7-ELEVEN自去年即架構外送業者入口平台「OPEN NOW」，串聯全台門市，涵蓋foodomo、 Uber Eats、foodpanda 三大外送品牌，提供2〜5公里內24小時「外送」、「自取」整合式服務，消費者開啟OPEN POINT APP點選「OPEN NOW」，可快速找到鄰近的7-ELEVEN門市取得外送服務，滿足新生活快速補給日常所需。

7-ELEVEN表示，今年以來外送訂單量較去年同期成長1倍以上，熱門外送商品結構包含上百款的即食鮮食與冷凍微波食品，從正餐到甜點、CITY系列現煮飲品，滿足早中晚三餐即食即飲需求；另外，居家必囤的瓶裝水與泡麵、輕自煮料理食材、生鮮蔬菜與冷凍生鮮、防疫必備的酒精與口罩等用品一應俱全，透過外送隨時隨地快速採買。

7-ELEVEN自2020年推出指尖網購平台「i預購」，包括智能家電、專櫃保養，讓消費者免出門就能夠買到百貨專櫃等級商品，今年以來業績較去年倍數成長。因應與疫共存的生活消費需求，即日起「i預購」全站不限消費金額天天免運，同步架設「居家防疫專區」提供居家環境、個人清潔等全方位防疫周邊，包括口罩、抗菌液、乾洗手、酒精噴霧機等商品，還包括防疫小家電與「Nintendo Switch主機」等3C娛樂用品，以及各式蔬菜箱、燒肉套餐、火鍋湯底、肉片等生鮮選擇。

此外，7-ELEVEN解決傳統通訊社群APP團購訂單管理無法系統化、自動化等痛點，去年整合OPEN POINT生態圈串聯OPEN POINT APP推出智能團購平台「i划算」，同步實體門市、網購平台「i預購」熱賣商品與優惠活動，服務推出至今吸引400萬人次使用。

因應民眾防疫相關商品需求大增，7-ELEVEN也於OPEN POINT APP推出「防疫補給站」專區，除了提供「快篩試劑」、「口罩」、「防疫用品」之外，並新增「保健品」共建構四大類別，只要按下一鍵即可查詢附近門市防疫商品的販售項目及數量，還設計篩選類別功能，讓民眾可透過防疫商品O2O查詢更加提升便利性。