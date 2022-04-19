全台近10年房價漲5成 這幾區漲幅2倍以上

晚10年買房，差異會多大？據「591實價登錄」統計全台、六都加新竹縣市近10年房價漲幅，2012年全台房屋單價18.1萬元，2021年增加至26.9萬元，10年漲幅近5成，其中台南以漲幅189％居七都之冠，高雄、台中則漲幅都超過一倍以上。

若以行政區來看，近10年全台最會漲行政區前三名為台南市安南區，從每坪5.3萬漲至21.6萬，漲幅307.5％，第二為高雄市大寮區，每坪4.4萬漲至16.6萬，漲幅達277.3%，第三為台南市南區，從每坪5.3萬漲至17.4萬元，漲幅228.3％。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，營造成本上漲，土地取得價碼也趨高，加上華人有土斯有財，買房作為投資固定選項之一，都讓台灣的房地產價值有增無減，而中南部在宜居機能逐步到位，比方說捷運開通、重劃區發展，以及像是台南、高雄的港區景觀宅開發，都讓房價有抗跌走漲的發展利多。

陳炳辰指出，相比雙北偏低的房價，也會讓投資市場南下，都可能持續走升，力道不減，即便今年開始房市變數較多，按照先前的經驗來看，預料也傾向於價穩量盤，若拉長時間戰線，中南部仍有漲幅機率，尤其是偏蛋黃、居住機能佳的地段還有價揚空間，不容小覷。

591實價登錄分析，台南安南區在北外環快速道路建設下，縮短與南科之間的距離，區域內熱門的九份子重劃區，吸引不少南科新貴置產，推升當地房價。

南區則有水交社重劃區與舉喜重劃區，前者鄰近市區，生活機能完善；後者有86快速道路，接收不少南科工程師、安平工業區客群。

高雄市漲幅137.8%，增幅前三名行政區分別為大寮區、小港區及橋頭區，皆為高雄蛋白區，房價原屬低基期具補漲效應。

大寮與小港因工業區大量就業機會支撐當地住宅需求，同時有捷運行經、機能不俗；此外，小港還有新光三越OUTLET「SKM Park」進駐，發展成熟，橋頭除了原有的科學園區議題外，去年底台積電宣布在鄰近的楠梓設廠，連帶也讓橋頭新市鎮房市火熱。

台中市房價成長最多的區域依序為潭子區、清水區及東區，潭子受惠國道四號豐潭段連接台74線重大建設，成為山城出入門戶，逐漸消弭與市區的落差，不少北屯外溢買盤到此置產。

清水則因為三井OUTLET進駐，台中港重劃區推案大爆發，加上往返中科便利，房價親民的海線吸引不少中科新貴，房價搖身一變。

東區近年在大車站計劃、鐵路高架化、三井LaLaPort等題材下，為房市帶來利多，翻轉以往市容老舊的印象，助長房價跳升。

房價成長速度超越全台平均的還有桃園市及新竹縣市，桃園因為大量雙北輕移民，房價10年來成長8成，尤其交通便利之處，漲勢明顯，包括龍潭、楊梅以及桃園區。

新竹縣市10年房價漲幅超過6成，漲幅最多的行政區依序為竹北市、北區及香山區。其中竹北區域內包括縣一、縣二、縣三與高鐵特定區4大重劃區，為竹科客首選，推升房價飆漲。

北區為新竹舊城，生活機能完善，在鄰近的東區房價大漲之下，外溢效應優先受惠，不少竹科新貴轉往區域內的金雅重劃區購屋。

香山區則因公道三新闢道路，不僅加速到竹科的距離，同時也吸引部分來自頭份及竹南的客群。

雙北市在房價基期較高之下，10年漲幅分別為新北市42%與台北市20%。新北市房價成長最多的行政區依序為板橋、鶯歌與三峽。板橋在2016年江翠重劃區推出首案後，加上捷運環狀線通車，10年房價翻倍。鶯歌與三峽受惠於捷運三鶯線興建，尤其在三峽北大特區機能發展成熟之下，房價逐年走高。