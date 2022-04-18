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不畏確診人數節節上升 比漾廣場母親節仍要正成長5%

經濟日報 / 記者何秀玲／台北即時報導
中永和百貨公司比漾廣場將衝刺上半年最重要的母親節檔期，將於4月21日開跑，為期18天，推出化妝品單櫃滿3,000贈300活動。比漾廣場／提供
中永和百貨公司比漾廣場將衝刺上半年最重要的母親節檔期，將於4月21日開跑，為期18天，推出化妝品單櫃滿3,000贈300活動。比漾廣場／提供

中永和百貨公司比漾廣場將衝刺上半年最重要的母親節檔期，將於4月21日開跑，為期18天，即使遭遇疫情升溫，但比漾廣場副董事長周寶文宣示，今年全年業績21億元不變，母親節仍要正成長5%，重要商品化妝品單櫃滿3,000贈300，也因戴口罩減少化妝，罕見以「運動潮媽咪」為母親節主題。

比漾廣場店長許晨彥表示，疫情改變母親節檔期的商品促銷，因大家戴口罩，減少化妝頻率，所以今年加大力道在保養品，為了提高保養品客單價，同步升級打造新北最齊全七間護膚室，其中包含DIOR、sisley、LANCOME、ESTEE LAUDER、GUERLAIN、SKII等品牌護膚室及比漾廣場主題護膚室。

周寶文透露，4月確診人數增多，受到最大影響為小吃街和電影院，尤其電影院有三成業績，來自爆米花等食物，但很多人看電影不敢吃東西，加上電影院因疫情少有大片可播，都讓業績受到很大影響。

不過，母親節檔期將開跑，衝刺業績為當務之急，看好隨著健康意識抬頭，運動習慣與穿搭已日漸興盛成為主流趨勢，比漾廣場今年以「運動潮媽咪」為母親節主題，提供可滿足運動、工作與社交活動等多元需求，並兼具潮流感與機能性的五大必備系列，包含機能型內著、棉質LOGO T恤、訓練用短褲、潮流運動鞋、智能美型配件。

此外，比漾廣場也推出化妝品單櫃滿3,000贈300，並攜手beauty STAGE美麗台推出比漾卡單櫃滿3,000贈200之優惠；同期亦有全館指定櫃累計滿3,000贈200與週週來店好禮等活動，母親節全檔期預估業績成長5%。

為了讓客人感受商場推陳出新的商品，比漾廣場今年春季不單將一樓化妝品區進行大規模改裝調整，同步引進新光三越旗下的美妝選物店「beauty STAGE」，延攬年輕族群最愛保養品牌Kiehl’s、ORIGINS、CLINIQUE，還有專業彩妝品牌M.A.C和NARS等品牌。

各樓層也陸續導入新品牌，如1F國際運動潮牌－new balance、2F棉花糖系女裝－Poly Lulu等相繼進駐；搭配系列品牌櫃位改裝煥新，希望能在母親節期間衝出好成績。

比漾廣場今年將一樓化妝品區進行大規模改裝調整，引進新光三越旗下的美妝選物店「beauty STAGE」，延攬年輕族群最愛保養品牌Kiehl’s、ORIGINS、CLINIQUE等品牌。比漾廣場／提供
比漾廣場今年將一樓化妝品區進行大規模改裝調整，引進新光三越旗下的美妝選物店「beauty STAGE」，延攬年輕族群最愛保養品牌Kiehl’s、ORIGINS、CLINIQUE等品牌。比漾廣場／提供

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