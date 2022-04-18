中鋼超夯紀念品抄襲？設計品牌爆幾乎整碗端走：終於能說了

每年股東會紀念品中，中鋼往往能創下最高討論度！中鋼公司今（18）日曝光「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，超實用功能令網友大讚「總是不會讓人失望」。不過，有網友發現，此紀念品與「源源鋼藝」的商品外型激似，傍晚該品牌發文回應「被蹭設計了」，引發網友陸續要求中鋼表態道歉。

網路論壇瘋傳中鋼紀念品涉抄襲，設計品牌「源源鋼藝」傍晚在臉書發文「終於可以公開說了」，並稱對方「某上市上櫃公司」表示，去年與這間公司來回討論多次，負責的單位也到「源源鋼藝」工作室，當面討論想與品牌其中一項「口卡餐具」商品合作，也詢問貼牌、聯名合作的可能性，還有專利授權、專利號等等。

「最後這間公司選擇採用幾乎整碗端掉我們的方式，不管是產品設計、文案、整個使用方式與體驗，我們花上大量時間去完成的作品，基本上都完完全全跟我們相似！」，「源源鋼藝」指出，不管幾億的大訂單，都不能接受貼牌，這是經營原則問題。「我不想說抄襲了」，恭喜他們成功研發設計，「有這麼大的公司認同並且實踐我們創造的體驗，還是滿滿的成就感」。

至於，商品的相似程度，「源源鋼藝」直言，其他細節給大家自己判斷，這就是台灣目前的品牌環境，「被蹭設計了，那是否該來蹭流量了？」，同時附上一張黑白色的產品照片。