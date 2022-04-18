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國泰新竹健康園區祭三合一服務 打造智慧健康生態圈

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
國泰建設旗下國泰健康管理不僅持續拓點，並在新竹打造智慧健康生態圈首站。國建指出，新竹新據點接下來將融合健檢、產後護理之家、診所「三合一服務」，滿足新竹在地民眾健康需求。圖為國泰建設董事長張清櫆。圖／國建提供
國泰建設旗下國泰健康管理不僅持續拓點，並在新竹打造智慧健康生態圈首站。國建指出，新竹新據點接下來將融合健檢、產後護理之家、診所「三合一服務」，滿足新竹在地民眾健康需求。圖為國泰建設董事長張清櫆。圖／國建提供

後疫情時代，鑒於國人對自身健康重視加大，國泰建設（2501）旗下國泰健康管理不僅持續拓點，並在新竹打造智慧健康生態圈首站。國建指出，新竹新據點接下來將融合健檢、產後護理之家、診所「三合一服務」，滿足新竹在地民眾健康需求。

國建指出，後疫情代，民眾健康意識抬頭，且投資健康不只侷限在健檢，而是讓從出生到老年的各個階段更完整，因此公司歷經三年籌備具系統化的全齡健康醫療網在近期開幕，地點就在竹市北區武陵路。

國建表示，國泰新竹健康園區是結合健檢、產後護理之家、杏保醫網信霖診所聯合進駐的「三合一服務」，三大事業體整合過往集團在健康照護經驗及數位化科技工具，所打造的智慧健康生態圈，將滿足新竹在地民眾各種不同階段的健康需求。

看好新竹健康照護的需求，國泰建設旗下首座健康園區插旗新竹市北區武陵路，該案位處重要東西向交通要道便捷路網，可直達竹科國泰新竹健康園區，並坐擁獨棟建築及庭園環境。該園區附設大型停場，透過健檢、產後護理之家、診所等三大事業體服務串接，為新竹市民打造系統化健康醫療網。

國泰 健檢 護理 竹科 健康管理

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