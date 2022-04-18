快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

台灣7月有望邊境解封 比漾廣場：樂見生活正常化

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導
比漾廣場化妝品區大改裝，以新面貌與商品陣容迎接市場，預期今年母親節檔期業績成長5％。記者陳柔蓁／攝影
比漾廣場化妝品區大改裝，以新面貌與商品陣容迎接市場，預期今年母親節檔期業績成長5％。記者陳柔蓁／攝影

台灣最快7月走向「邊境解封」，比漾廣場指出，這是生活正常化的指標，有助整體消費氣氛轉佳，對後市營運相當樂觀，加上化妝品區大改裝，以新面貌與商品陣容迎接市場，預期今年母親節檔期業績成長5％。

比漾指出，去年因疫情減少人與人的接觸，不僅是餐廳營收大受衝擊，保養化粧品專櫃不能做臉、電影院不開放飲食，房地產熱倒是讓家電銷售穩增溫。人們逐漸學習與疫情共存，比漾廣場看到希望，積極進行一樓化妝品區10年來首度大改裝，引入有21個美妝保養平台「beauty STAGE」，另各樓層共有9個服飾、容器品牌嶄新開幕。

比漾介紹，今年營運主軸為「高級化、年輕化」，在產品、服務、行銷方式都要更新，拉出特色在細化的百貨消費領域凸顯出來。針對本月21日開跑的母親節檔期，預期餐廳、家電、化妝品會是成長最多的三大產品別。

疫情之下，運動習慣成為主流趨勢，今年比漾廣場以母親節主題是「運動潮媽咪」，提供可滿足運動、工作與社交活動等多元需求，並兼具潮流感與機能性的五大必備系列，包含機能型內著、棉質LOGO T恤、訓練用短褲、潮流運動鞋、智能美型配件。

疫情不能出國，比漾快速調整跟消費者一起認識在地；推出跟雜誌合作「城市系列」，匯集台灣各鄉鎮好玩、好物，首站介紹山城「基隆」，以0、45、180度視角，地平線、山坡、進行反轉，融合過去與未來。並和藝術家劉凡瑄合作、以及流川影展線上展，進行本土美學推廣與創生。

疫情 母親節 營收

延伸閱讀

東妮寢飾母親節檔期 首開賣日本精品聯名款骨瓷、寢具

「解封則亂、封城則死」？中國防疫政策始終跳脫不了的惡性循環

準備復工！ 昆山下達「無疫企業」優先恢復生產

越女兼差當直播主 賣故鄉化妝品誇大可豐胸...被辦了

相關新聞

中鋼超夯紀念品抄襲？設計品牌爆幾乎整碗端走：終於能說了

每年股東會紀念品中，中鋼往往能創下最高討論度！中鋼公司今（18）日曝光「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，超實用功能令網友大讚「總是不會讓人失望」。不過，有網友發現，此紀念品與「源源鋼藝」的商品外型激似...

泰博擴大快篩試劑產能 將提前達月產能3,000萬劑

醫材大廠泰博科技（4736）今（18）日表示，年初訂購的快篩機台近期已上線，月產能可達1200萬劑，因應需求量擴大，在添...

本土最大電商遭疑涉中資 蝦皮購物回應了

蝦皮購物是現在本土最大電商交易平台，但立委質疑蝦皮購物有中資股東、以及蝦皮聯名卡與國泰世華合作，銀行可能洩漏聯名卡客戶資...

一年只開一家店 台資「日料放題大王」上井憑什麼赴港掛牌？

在大陸開店18年，做到中國大陸最大的日式料理「點單吃到飽」餐廳，總店數僅47家的台資上井餐飲集團，4月13日向港交所提交了上市申請。

新竹房市面臨崩盤？ 網分析：精彩的在明後年

新竹房市去年開始掀起一波熱錢湧入的榮景，不僅讓原本均價2字頭的竹北一路漲到4字頭，更有許多建案喊出每坪6、70萬元開價，...

台中豪宅百萬坪價誕生地 將出現在這裡？

台灣都會區稠密，綠地景觀成為都市中最奢侈的環境設施，磁吸開發商搶進規劃頂級住宅產品。內政部實價登錄資料顯示，台中市4個精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。