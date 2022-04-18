台灣7月有望邊境解封 比漾廣場：樂見生活正常化

台灣最快7月走向「邊境解封」，比漾廣場指出，這是生活正常化的指標，有助整體消費氣氛轉佳，對後市營運相當樂觀，加上化妝品區大改裝，以新面貌與商品陣容迎接市場，預期今年母親節檔期業績成長5％。

比漾指出，去年因疫情減少人與人的接觸，不僅是餐廳營收大受衝擊，保養化粧品專櫃不能做臉、電影院不開放飲食，房地產熱倒是讓家電銷售穩增溫。人們逐漸學習與疫情共存，比漾廣場看到希望，積極進行一樓化妝品區10年來首度大改裝，引入有21個美妝保養平台「beauty STAGE」，另各樓層共有9個服飾、容器品牌嶄新開幕。

比漾介紹，今年營運主軸為「高級化、年輕化」，在產品、服務、行銷方式都要更新，拉出特色在細化的百貨消費領域凸顯出來。針對本月21日開跑的母親節檔期，預期餐廳、家電、化妝品會是成長最多的三大產品別。

疫情之下，運動習慣成為主流趨勢，今年比漾廣場以母親節主題是「運動潮媽咪」，提供可滿足運動、工作與社交活動等多元需求，並兼具潮流感與機能性的五大必備系列，包含機能型內著、棉質LOGO T恤、訓練用短褲、潮流運動鞋、智能美型配件。

疫情不能出國，比漾快速調整跟消費者一起認識在地；推出跟雜誌合作「城市系列」，匯集台灣各鄉鎮好玩、好物，首站介紹山城「基隆」，以0、45、180度視角，地平線、山坡、進行反轉，融合過去與未來。並和藝術家劉凡瑄合作、以及流川影展線上展，進行本土美學推廣與創生。