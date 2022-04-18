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2023年台北國際工具機展TIMTOS 4月26日開放報名

經濟日報 / 記者劉芳妙／即時報導

外貿協會與機械公會共同主辦的「台北國際工具機展（TIMTOS）」將在2023年以實虛並進方式辦理，實體展3月6日至11日於南港展覽一、二館及台北世貿一館舉辦，同步搭配線上展，4月26日開始受理廠商參展報名，國內廠商報名期限至5月5日，展出內容涵蓋金屬加工完整生產體系，從關鍵零組件至智慧製造解決方案。

外貿協會表示，TIMTOS於2019年躍升為全球第三大工具機專業展，2021年因疫情以線上展形式呈現，2022年2月辦理工具機聯展虛實併行，成為台灣疫後最大規模展覽，2023年TIMTOS將強力回歸，持續引領金屬加工新趨勢，包括「綠色節能」、「智慧聯網」、「彈性製造」及「數位模擬」等，展現之新興應用領域包括元宇宙商機及電動車供應鏈等。此外，展覽也將搭配Hybrid活動包括:線上線下採購媒合、影音直播、產業論壇、技術研討會等，精彩可期。

2021年台灣工具機產業表現亮眼，持續穩坐全球第三大出口國，全年度出口金額累計27.83億美元，較2020年大幅成長29.1%，對土耳其、荷蘭及義大利等市場甚至創下超過50%的年成長率，在疫情影響下仍展現產業韌性。2022年在供應鏈重新佈局下，全球工具機需求可望持續增加。

外貿協會表示，因應全球減碳趨勢，2023年TIMTOS也將鎖定低碳供應鏈轉型議題，突顯結合數位化與減碳排的智慧解決方案，呈現全球工具機產業拚升級的未來趨勢。

TIMTOS 2023展出包含金屬切削工具機、機械零組件、工業機器人、刀具/刀具專用配件、金屬成型工具機、鑄/鍛/焊/切割設備、管材與線材加工機械、控制器/檢驗/量測/軟體/設計工程等。

工具機 外貿協會 疫情 減碳

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