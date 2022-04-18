快訊

台中明道中學2學生確診60人匡列 周二起停課3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

民生社區迎首件危老案 陽明山低調別墅群也吹改建潮

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

北市知名優質住宅區段民生社區，住戶認同感高，扣除海砂屋，幾乎無都更、危老改建，不過今年終於迎來第一宗危老改建案，基地面積僅50.5坪，容積獎勵22%，另，陽明山大亨路老舊建物也吹危老風，不過容積獎勵僅16%。

危老改建仍是精華區老舊建物重建之路的首選，台北市許多街頭與早期發展的區域，都已經看到危老案拆除興建，危，老案件仍緩步增加當中，民生社區也迎來首件危老改建案核准通過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區是松山第一期市地重劃區，區域內的老舊公寓屋齡許多都超過40年，以區域內的房價水準來看，的確具備有改建效益，不過住戶滿意生活環境，且擔心不好整合或改建不符合預期，因此除了特定海砂屋國宅進行都更改建外，先前並未見到危老改建案核定的紀錄。

該案為小面積的重建案，土地面積約50坪，也因為土地面積甚小，許多容積獎勵無法順利申請，因此僅申請到22%的容積獎勵。

曾敬德表示，儘管民生社區迎來首件危老改建案，也未必能引起廣大改建潮，不少民生社區的住戶都滿意現在的居住環境，加上一樓有些店面使用，又有較大的空地空間，導致整合上有一定的難度。

不過近年民生社區陸續實價有出現高價的店面交易案，由於這些店面的租金效益並不高，推估應該是為了日後房屋更老舊後，進而有整合改建空間而買進。

另外，陽明山上低調別墅群大亨路上，則有412坪土地參與改建，不過根據北市建管處先前的資料顯示，大亨路共有4筆危老改建案，申請到的危老獎勵普遍落在16%~18%。

曾敬德表示，該區域多是老舊透天，當看到鄰居參與危老改建成為新房子後，老住戶也會心動想要改建，因此陸續看到該區老舊建物最終得以參與改建。

建案 陽明山 都更 重劃區

延伸閱讀

民生社區出現危老改建首案 陽明山也吹起此風潮

森美墅 入籍美術館絕版別墅

連157個月房貸利率跌破2% 專家：利率不會永遠那麼低

風城變「瘋城」漲幅比通膨可怕！房子晚買1年多2成自備款 新竹剩台積電加持這區有2字頭

相關新聞

中鋼超夯紀念品抄襲？設計品牌爆幾乎整碗端走：終於能說了

每年股東會紀念品中，中鋼往往能創下最高討論度！中鋼公司今（18）日曝光「精緻鈦ONE戶外型環保餐具」，超實用功能令網友大讚「總是不會讓人失望」。不過，有網友發現，此紀念品與「源源鋼藝」的商品外型激似...

泰博擴大快篩試劑產能 將提前達月產能3,000萬劑

醫材大廠泰博科技（4736）今（18）日表示，年初訂購的快篩機台近期已上線，月產能可達1200萬劑，因應需求量擴大，在添...

本土最大電商遭疑涉中資 蝦皮購物回應了

蝦皮購物是現在本土最大電商交易平台，但立委質疑蝦皮購物有中資股東、以及蝦皮聯名卡與國泰世華合作，銀行可能洩漏聯名卡客戶資...

一年只開一家店 台資「日料放題大王」上井憑什麼赴港掛牌？

在大陸開店18年，做到中國大陸最大的日式料理「點單吃到飽」餐廳，總店數僅47家的台資上井餐飲集團，4月13日向港交所提交了上市申請。

新竹房市面臨崩盤？ 網分析：精彩的在明後年

新竹房市去年開始掀起一波熱錢湧入的榮景，不僅讓原本均價2字頭的竹北一路漲到4字頭，更有許多建案喊出每坪6、70萬元開價，...

台中豪宅百萬坪價誕生地 將出現在這裡？

台灣都會區稠密，綠地景觀成為都市中最奢侈的環境設施，磁吸開發商搶進規劃頂級住宅產品。內政部實價登錄資料顯示，台中市4個精...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。