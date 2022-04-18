民生社區迎首件危老案 陽明山低調別墅群也吹改建潮

北市知名優質住宅區段民生社區，住戶認同感高，扣除海砂屋，幾乎無都更、危老改建，不過今年終於迎來第一宗危老改建案，基地面積僅50.5坪，容積獎勵22%，另，陽明山大亨路老舊建物也吹危老風，不過容積獎勵僅16%。

危老改建仍是精華區老舊建物重建之路的首選，台北市許多街頭與早期發展的區域，都已經看到危老案拆除興建，危，老案件仍緩步增加當中，民生社區也迎來首件危老改建案核准通過。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，民生社區是松山第一期市地重劃區，區域內的老舊公寓屋齡許多都超過40年，以區域內的房價水準來看，的確具備有改建效益，不過住戶滿意生活環境，且擔心不好整合或改建不符合預期，因此除了特定海砂屋國宅進行都更改建外，先前並未見到危老改建案核定的紀錄。

該案為小面積的重建案，土地面積約50坪，也因為土地面積甚小，許多容積獎勵無法順利申請，因此僅申請到22%的容積獎勵。

曾敬德表示，儘管民生社區迎來首件危老改建案，也未必能引起廣大改建潮，不少民生社區的住戶都滿意現在的居住環境，加上一樓有些店面使用，又有較大的空地空間，導致整合上有一定的難度。

不過近年民生社區陸續實價有出現高價的店面交易案，由於這些店面的租金效益並不高，推估應該是為了日後房屋更老舊後，進而有整合改建空間而買進。

另外，陽明山上低調別墅群大亨路上，則有412坪土地參與改建，不過根據北市建管處先前的資料顯示，大亨路共有4筆危老改建案，申請到的危老獎勵普遍落在16%~18%。

曾敬德表示，該區域多是老舊透天，當看到鄰居參與危老改建成為新房子後，老住戶也會心動想要改建，因此陸續看到該區老舊建物最終得以參與改建。