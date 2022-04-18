全聯到台東 陪弱勢孩子過兒童節
疫情席捲全球，重創經濟，各行各業遭受影響，連帶物資頻頻匱乏，位在偏鄉孩童更是需要幫助，全聯佩樺圓夢基金會昨與臺東縣友善關懷協會舉辦「福利熊童樂派對」活動，帶來社會大眾認捐的心願禮物，原先邀請了魔術師來表演奇幻魔術及泡泡秀，也邀請了福利熊、企業志工來同樂，受到疫情影響，改由臺東縣友善關懷協會將禮物送到孩子的學校及家中，並且協助將書桌、籃球架、腳踏車等禮物組裝好，雖然孩子不能參加兒童節活動，但是拿到禮物那一刻仍流露出燦爛的笑容。
全聯佩樺基金會成立11年，致力於各項弱勢兒少服務，長期與兒少課輔班合作「全聯幸福手推車計畫」，透過贊助營養餐點及課輔師資鐘點費，幫助學童健康成長，此計畫每年協助近40家社福機構、逾1,000名學童，全聯佩樺將持續努力，為小玲和更多與她相同境遇的孩子圓一個夢，成為他們的天使，結合全聯透過日常公益，傳遞更多美好生活！
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