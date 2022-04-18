今年首批國有地上權開標 東森僅加價2元搶下林口土地

國產署今年首批地上權今（18）日開標，五宗標的共有四宗標脫，標脫率達到80%。其中位於台北市中正區永昌段一塊約276坪土地較搶手，共吸引兩封標單，最後由安宏股份有限公司以1億6,956萬1,715元、加價約一成得標；另外位於新北市林口土地，鄰近國際媒體園區，則由東森國際股份有限公司得標，有趣的是，東森僅較底價加價新台幣2元，就搶下這塊地上權。

國產署今年首批地上權標的原本共六宗土地，不過其中一塊台南安平區標的，由於未達土地使用管制規定的最小面積，國產署緊急下架，最後僅釋出五宗標的，今日開標結果，共四宗標脫。

其中北部推出的三案，都屬於面積不大的住宅區土地，皆順利標脫。中正區永昌段一案，面積約276坪，權利金底價1億5,414萬7,014元，鄰近建中、捷運龍山寺、萬華火車站等，在寸土寸金的台北市格外受到關注，吸引了兩封標單，由安宏公司搶下，溢價率約一成。

北市另一案位於中正區河堤段，面積約123坪，底價約7,403萬5,521元，鄰近捷運古亭站、紀州庵，最後由建義建設開發股份有限公司搶下，得標價7,460萬元，溢價率僅0.76%。

另外新北市林口區土地則靠近林口長庚、三井Outlet、國際媒體園區，面積209坪、底價8,078萬1,750元，東森國際僅加價2元，就搶下這塊土地。由於林口國際媒體園區是由東森、台灣三井及三立集團共同開發，東森此次出手並不意外。

至於位於台中市梧棲區的土地，面積將近3,000坪，是此次面積最大的標的，權利金底價3億2,447萬2,252元，此次是由麗寶集團旗下的寶贊開發以3.26億元整搶下，溢價率約0.47%。