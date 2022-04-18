安平二期海砂屋都更疫情中缺工缺料 都委會提高容積率

拖延20多年未能都更的台南市安平二期國宅海砂屋，雖已在去年底經住戶大會通過以委建委售方式辦理都更，卻因疫情、物價通膨、市場缺工缺料使招商流標而向市府求助。都發局表示，已審議通過提高容積率，提升建商興建意願。

安平2期國宅建於1995年，後因被鑑定為海砂屋，啟動都更，卻因意見不一而拖延。經市府協助，絕大多數住戶已同意都更重建，並完成都市更新事業計畫核定，最後僅剩權利變換計畫書還沒提出。但對於是要委建委售還是自建自售，也延宕多時，直到去年11月間過半住戶同意委建委售而全案確定。

都更最重要的就是招商，但受疫情、原物料不斷上漲，加上缺工缺料等問題，現有容積率所能興建的房屋數有限，已不符合成本，造成招商流標。為此安平2期國宅社區都市更新會於日前函請市府積極協助研擬解決方案，以利後續順利重建更新。

台南市政府都發局表示，考量保障市民的居住安全並達成宜居城市的目標，使社區海砂屋都市更新順利推動，以及考量海砂屋危險建築重建的公益性與迫切性，4月15日依都市更新條例辦理都市計畫容積檢討作業，獲都委會審議通過，將現有容積率270%提高為320%，加上都更獎勵50%，容積率可達418%，以提升此海砂屋重建案的財務可行性，加速推動重建計畫，確保公共安全及改善居住環境。

都發局說，市府後續將持續與住戶溝通協調，以照顧市民權益為優先考量，縮短社區都更修正案的審議作業時程盡快推動更新程序，以維護保障住戶生命財產安全與權益。