澎湖人豪氣買 台中「御博苑」單價創北區新高

實價揭露，位於台中市科博館生活圈的「國泰御博苑」，今年2月16樓戶交易，約83.4坪，總價3350萬，每坪達49.9萬元，創社區新高，也是2016年以來台中北區住宅新高。賣方持有3年，獲利570萬元，買方部分，謄本顯示來自澎湖，可能是醫生。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，國泰御博苑位於英才路，樓高21層，戶數77戶，社區位置佳，鄰近科博館、廣三SOGO、草悟道，有綠地、機能、景觀，還有建商品牌、知名國際設計師加持，預售銷售相當不錯，低樓層單價35萬元起跳，高樓層站上4字頭。

陳炳辰表示，該豪宅雖曾發生爭議事件，但社區基地條件佳，加上品牌支撐，實價資料顯示，對房價影響不大，過去住戶轉手大多獲利，最近半年一連交易4戶，也都獲利出場，獲利金額從185萬到458萬元，最新一筆，屋主持有三年獲利570萬，增值逾二成。

陳炳辰說明，不少高價宅都曾有過類似的爭議情事，像是台北市豪宅聚集地的信義計畫區，地段精華抗跌，只要房市環境不差，社區規劃佳，有建商品牌加持，事件多能隨著時間淡化，陰霾不會籠罩太久。

陳炳辰表示，買方來自澎湖，可能和台中有地緣關係，此外，台中市近年建設多，捷運也已開通，豪宅房價直追台北市，也磁吸外縣市到台中置產。