疫起拚經濟！北市就服處徵才近千個工作機會 高薪50K

在疫情緊張之際，國內各行業缺工也是令人關注、憂心的現象，防疫也要拼經濟，北市勞動局就業服務處4月18日至22日邀集20家知名企業分散於各就服站舉辦現場徵才活動，共釋出953個職缺，歡迎民眾踴躍參與，歡迎準備求職，社會新鮮人、二度就業或轉職需求的民眾，可親自至臺北市各就業服務站，參加現場徵才活動。

勞動局長陳信瑜表示，本週徵才廠商特色是企業規模大、釋出工作機會更多，屬於千人以上企業達11家，佔半數以上，所釋出569個工作機會，平均工作機會數50個起跳，平均高薪也在43.7K左右，陳局長強調，即便3月起疫情再起，但在全台疫苗覆蓋率相對樂觀狀況中，企業急欲擺脫疫情期間的蟄伏，不約而同選擇在這個翻轉的時點上，釋出大量職缺，以期搶得先機。

陳信瑜指出，工作機會數以知名咖啡連鎖店路易莎雙北市共釋出21個職缺，133個工作機會，拔得頭籌，與一般餐飲業職缺多集中在門市正兼職人員的現象不同，此次近4成是屬於技術職及總公司作業人力，技術職35名，烘焙部西點、麵包學徒高薪40K，行政職缺18名，薪水以品保專員45K居冠，還有行銷公關專員、視覺設計師、人資專員、總務助理等，都是在小型徵才活動中難得出現的職缺，呼龥求職朋友好好把握機會。

另微風集團釋出61名職缺，廚師職高薪50K，有線電視業中嘉數位釋出32個行銷服務人員，電話行銷人員高薪50K，只要高中學歷，無須陌生拜訪。而技術職缺方面，震旦行釋出維修工程師，專科以上、具電子電機資工背景，高薪43K，微笑單車釋維護專員維護專員共65名，夜班高薪達40K，避開白日擁擠人群、從事搬運腳踏車及路線規劃，也是疫情期間不錯的選項。

各站微型現場徵才時間：19日(二)在內湖、北投、南港東明、西門就業服務站舉辦、20日(三)在北投、信義、西門就業服務站舉辦、21日(四)在南港東明、信義、景美、西門、艋舺就服站舉辦、22日(五)在西門就業服務站舉辦，活動時間皆為下午2-4時，為確保求職民眾權益，本次參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。歡迎有興趣民眾踴躍報名參與，詳細職缺內容請參閱徵才活動一覽表。

參與的廠商有安心食品(摩斯漢堡)、鑫鼎王、城邦食品、三商家購、棉花田生機園地、北市私立忠孝居家長照機構、新北市私立全人居家長照機構、微笑單車、漢記(朱記餡餅粥)、中嘉數位、路易莎職人咖啡、欣葉日本料理、瀧厚、震旦行、台灣薩莉亞餐飲、創鑫生機、微風集團、光焙若、家樂福、新光三越信義分公司四館。

陳信瑜最後再補充，北市推出「青年職涯儲值護照」方案，針對初次尋職未就業四個月以上的18歲至29歲青年，提供尋職津貼，實施相關內容請上「台北就業大補帖」網站，且為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至今年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。

就業媒合服務完全免費。陳信瑜提醒，為維持國內疫情之穩定控制，參加徵才的民眾，當天需配合實聯制、量體溫及酒精手部消毒作業，並全程配戴口罩。活動相關訊息請洽台北人力銀行的OKWORK網站（https://www.okwork.taipei），查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線02-23085231。