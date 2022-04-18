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2年前掀拋售潮爭議高價宅 轉手獲利570萬！專家曝原因

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

房市熱度不減，爭議高價宅轉手竟也獲利達百萬元，位於台中市科博館生活圈的「御博苑」，儘管曾傳出爭議事件掀拋售潮，因處精華地段，仍相當抗跌，據實價登錄，今年2月交易一筆16樓戶，坪數83.4坪，總價3350萬元，單價49.9萬元，其轉手兩次，一次轉賣獲利115萬元，此次則是賣方持有3年，賺得價差570萬元。

據實價登錄及謄本資料顯示，「御博苑」16樓戶，2018年11月有一筆總價2665萬元交易，屋主首次持有當月就出售，推測應為預售就入手，交屋轉賣獲利115萬元，此次交易賣方持有3年，轉手獲利570萬元，買方為登記在澎湖醫院的鐘姓自然人，推測可能為醫生或具有醫療背景人士。

「御博苑」樓高21層，戶數共77戶，成交均價約在單坪4字頭，值得注意的是，該大樓曾傳出爭議事件，2020年掀拋售潮，不過此次交易並非與爭議樓層同戶，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，該社區位置佳，鄰科博館、廣三SOGO、草悟道等處，有綠地、有機能、有景觀，雖非西區門牌，價位上也不遑多讓，還有知名國際設計師為名的高價宅加持，如今交易也見獲利，應已擺脫先前爭議事件影響。

陳炳辰說明，不少高價宅都曾有類似的爭議情事，像是台北市豪宅聚集地的信義計畫區，不過因為地段精華抗跌，房市狀態佳，加上事件隨著時間淡化，若還有交易獲利、出租收益，以及社區規劃體質穩健，陰霾不會籠罩太久。

至於傳出醫生買房，陳炳辰認為，該行業收入高，但工作時間長，房地產兼具投資、自用功能，長期置產都能有不錯報酬，免於耗時管理，為相當適切的人生資產選項，還有不少醫生會買房在鄰近自己上班醫院的周邊，也帶動醫院概念宅的房市買氣。

另，外島民眾返本島買房，陳炳辰分析，澎湖房市起伏和緩，區域建設也難與本島相比，轉戰他處置產定居也屬尋常，台中市區域建設已屬中南台灣之首，已有捷運開通，中科概念也加持台中市魅力，豪宅房價還直追台北市，磁吸外縣市民眾青睞並不意外。

資料來源／全球居不動產情報室
資料來源／全球居不動產情報室

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