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「不在大公司就不是好工作？如何說服父母？」專家解救

聯合報 / 記者陳素玲／台北即時報導
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片
上班族示意圖。圖／聯合報系資料照片

「不在大公司就不是好工作？」一般人都認為大公司福利好、 工作穩定，近年台灣許多新創公司崛起，不少人躍躍欲試，但如何說服父母成為最大挑戰。民眾求助104職涯診所，專家認為給自己設定好目標，轉職幾年作為轉換跳板，跳出熟悉圈磨練自己實力也不是壞事，但是要把未來能否轉回大公司年紀成本列入考量，最重要是不要與父母正面衝突，用成果證明自己的選擇結果。

一名上班族在知名大型零售商擔任行銷企劃十幾年，也熬到當小主管，但最近對工作感到疲乏、也慢慢地失去對工作的熱情，為執行專案而超長工時，也讓身心俱疲，所以最近有想要轉換跑道的念頭。剛好有朋友創業電商做的有聲有色，邀請擔任數位行銷企劃。但當他跟父母提要離開原公司，父母大發雷霆，非常不諒解，不理解他為何要離開「大公司」穩定的工作，說朋友開的小公司如果倒了怎麼辦？以後生活怎麼辦？ 還發動親戚阿姨打電話勸阻。

這名上班族表示，他很驚訝父母輩的反應，「難道不在大公司工作，就不是好工作嗎？ 」，詢問職場前輩們該怎麼跟父母溝通，讓他們理解自己的選擇？

104職涯診所前輩答覆，建議他設定好目標，轉職幾年作為轉換跳板，跳出熟悉圈磨練自己實力也不是壞事，朋友公司如果很有前瞻性可考慮，但要把自己未來再轉回大公司的年紀成本算入。若當事人已超過自己可以獨立的年紀，好壞能自己承擔，則父母的情緒是一時的，不要正面衝突，先做好自己給父母看成果。

「職場來抬槓」網友給意見，認為當工作已經做到沒勁了，其實證明是需要新的成長跟挑戰，對自己的未來發展前景跟方向，ㄧ定要先做功課，新舊交替比較，哪個對自己有優勢，重點是未來的發展潛力，對自己是否能更上一層樓，就要想清楚了。104 FB粉絲頁網友則說，如果已經做到身心俱疲，換個地方工作未必不好。但是去當朋友的下屬真的很考驗彼此的交情，有時候因為工作方式不同而吵到撕破臉的前例所在多有。

職涯

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