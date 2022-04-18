商研院董監事會通過 設立運動與健康智慧服務研究所

商研院今（18）日宣布，已於15日召開董監事會，會中通過正式設立「運動與健康智慧服務研究所」的重大決議。

商研院董事長許添財表示，為推動國內運動、大健康與健康照護產業轉型和發展，協助政府研擬大健康產業政策措施與輔導產業發展，法規制定與研修及國際接軌等工作，商研院正式設立「運動與健康智慧服務研究所」。

許添財指出，商研院自2016年起歷接政府委託執行「健康促進服務產業發展推動計畫」，已具備相關研究與服務之核心技術與能量。「運動與健康智慧服務研究所」設立，未來的服務範圍包括醫療、保健、醫材、體育、運動(含實體與虛擬運動市場)、健身、健康管理等多與人類健康緊密相關的製造與服務領域。希冀可推動運動、大健康產業與市場的國際連結，促進產業轉型與發展。

「運動與健康智慧服務研究所」將結合商研院現有十個研發單位：商業發展與策略研究所、行銷與新媒體研究所、經營模式創新研究所、商業科技應用研究所、國際數位商業研究所、數位創新人才研究所、人工智慧服務綜合研究所、智慧科技服務中心、中部院區，以及南部院區，將更壯大商研院的服務陣容。