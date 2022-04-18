台南喜樹、灣裡大爆發 人口倍增房價揚升

台南市南科、歸仁沙崙智慧科技城帶動周邊發展，房地產蓬勃發展，南區灣裡、喜樹因有台86線通過，直達西濱公路黃金海岸，觀光及房地也揚起，5、6年前透天厝6百多萬元就買得到，現在都要1千多萬，漲約1倍，灣裡除了舊社區，也有了新社區。加上市府正進行喜樹灣裡市地重劃開發及推觀光發展特定區，市議員表示，隨著開發，人口必大增，要做好妥善規畫。

南區喜樹、灣裡緊鄰海岸，其中灣裡過二仁溪就是高雄茄萣，在老台南人眼中屬於鄉下，農田、魚塭多，但隨著台86線開通到台17線西濱公路，86線旁農田近幾年已蓋起一棟棟大樓及一排排透天厝。

南區最大的觀光資源就是美麗海岸，黃金海岸近年來也經水利署第六河川局結合成大、南市府護沙、養灘有成，將沙灘向外延伸到50多公尺到上百公尺不等，恢復早年美景，人潮再現。市府也針對緊鄰海岸的喜樹、灣裡這一優勢，和營建署、國產署合作開發「喜樹灣裡市地重畫案觀光發展特定區」，要興建觀光旅館及商場，而地政局也針對台86線兩旁灣裡與喜樹間的大片國有地進行土地重畫，並包含整建灣裡市場、設置停車場、濕地公園等，帶動地方發展。

永寧里長王育貞說，灣裡之前1萬多人，現在已經2萬多人，隨著86線之通西濱公路，因交通方便，吸引建商蓋房子，許多年輕人都來此買忙子，6年前一棟透天厝6、7百萬元，現在要近1倍價格才買得到，而公寓也要8、9百萬元，也漲了近1倍。

省躬里長杜枝文當了20多年里長，對地方的改變改受最深，他說，目前里內有3棟大樓及許多新蓋的透天厝，並繼續有大樓要興建，6年前里內有900多戶，現在已1700多戶。

他表示，地方發展是好事，但因新圈入人口以外地人及年輕人居多，檢舉也大量增多，特別是廟會活動，接到抗議鞭炮聲吵人等電話特別多，因舊社區已習慣，沒人會檢舉，形成不同現象。

市議員林美燕說，近幾年喜樹、灣裡明顯發展，不少南科員工到這裡買屋，因年輕夫婦多，連幼兒園也設立，便利商店也陸續設置，業者看好這裡的發展潛力，下一波是灣裡、喜樹濕地的土地重劃，會是另個大爆發區，但也期待能做好規畫，因應未來人口、遊客增加的需求。