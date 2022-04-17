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北市文青一條街店面夯 總價創新高

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
記者游智文／攝影
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實價揭露，民生社區知名文青一條街富錦街出現兩筆高總價店面交易，一筆以8250萬元成交，創下富錦街路段新高，面積約53.2坪，換算單價每坪155萬元，現作為幼稚園使用。

另一是今年1月交易的兩間緊鄰店面，合計坪數為58.3坪，總價為7400萬元，每坪單價127萬元，為富錦街實價紀錄以來的次高總價，目前空置招租中。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，富錦街老屋多，早年一樓交易不多，但過去幾年這條街陸續有特色咖啡 、餐廳進駐，每一家在外觀及內部裝潢上，都極盡巧思，加上富錦街街道綠意盎然，車行不多，近年成為台北最知名文青街之一，吸引大批網美打卡。

陳炳辰表示，實價顯示，正富錦街一樓單價行情都在一坪100萬以上，最高達一坪170萬元，至於總價則以民生雅築一間店面最貴，去年1月以8250萬元交易，成交單價155萬，則是排名該街第四名。

陳炳辰表示，富錦街店面以往光復北路方向價值為高，近新東街地段一帶則較弱，最新交易的兩間合併店面位置居中，單坪成交價位也屬中高水準，若出租有2%至2.5%投報率。

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