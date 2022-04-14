河靜越鋼調漲6月盤價 中鋼5月內銷價看升

台塑（1301）越南河靜鋼廠今（14）日開出6月盤價，主力產品熱軋調漲每公噸20美元、線材漲每公噸35美元，為連續第三個月漲價，可為中鋼（2002）即將於明（15）日開出的5月內銷盤價加持。

河靜指出，俄烏戰爭迄今已逾一個半月，期間原物料價格波動起伏不小，鋼鐵供需亦見某種程度失衡，煤鐵原料價格目前則仍處相對高檔，使得鋼廠生產成本居高不下。

綜合上述，該鋼廠同時考量客戶營運狀況及參酌進口行情，內部決定，越南內銷盤價在前一個月盤價基礎上，進行適度調整；其中，熱軋調漲每公噸20美元、線材漲每公噸35美元。

據了解，河靜鋼廠因應國際鋼市自第2季起進入傳統的需求旺季，面對鐵礦砂等原料物成本攀升狀況，自4月即開出漲盤，當月熱軋漲每公噸90美元、線材漲每公噸40美元；5月並續漲價格，包括熱軋調漲每公噸95美元，線材調漲每公噸52美元。