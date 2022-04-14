老三KC在哪？張國煒接下立榮後 長榮經營權之爭兩大觀察

長榮集團創辦人張榮發四子張國煒今（14）日接下立榮航空董事長位置，被外界解讀為重回長榮集團，長榮集團經營權之爭從2月底至今近兩個月，弟弟派拿下長榮國際、立榮航空等集團事業，正一步步準備擴大進取，有意思的是，這段期間，包括張榮發女婿鄭深池、老二張國明之子張聖皓都進入集團，甚至連出走的張國煒都回鍋主導立榮航空，唯獨老三張國政至今無消無息，連許多集團員工都在問：「KC（張國政）在哪裡？」

在長榮國際確定由鄭深池主導後，6月要改選的長榮鋼鐵（2211）未見提名張國政，然後長榮國際派在立榮航空董事名單中是鄭深池、張明煜，立榮董事長則讓給張國煒，換言之，目前浮上檯面的除了張國政之外，其餘全到了。

業界指出，由於各兄弟彼此或多或少仍有心結，若不和談，以家族勢力來安排，假設先排除張國華目前勝算較高的長榮海運（2603）後，鄭深池、張國明、張國政、張國煒四人若要瓜分集團，目前態勢就是鄭深池主導集團控股公司，張國明家族參與長榮國際事務，立榮切給張國煒後，明年改選的長榮航（2618）可能會留給張國政。

內情人士指出，一直以來張國政最喜歡的事業就是航空，日前大哥張國華受訪時也表示KC在張榮發辭世後曾經向他表示想要接航空，張國政對於航空的喜愛絲毫不輸給張國煒。

但如果是如此，長榮國際目前派在長榮航空兩位法人代表柯麗卿、戴錦銓照理也要準備更換，或許第一個要觀察的，就是未來長榮國際改派法人代表時是否會出現張國政的名字，就可知道弟弟們的分配想法。

只是另一位已經離職的集團老臣分析，假設張國政只想要航空，勢必得面對張國煒的問題，因為儘管張國煒受訪時強調自己只是代管立榮，但航空界人士都認為，能夠主導立榮，最大贏家就是星宇，因為星宇創業遇上疫情，資金「乾燒」多年，且維修棚廠、國內航線等關鍵議題挑戰重重，因此能夠整合星宇與立榮，就算未來立榮來自於長榮航的資源被拿掉，張國煒調整一下，以目前立榮國內線實力，對星宇有益無害。

這位人士分析，目前市場多預估航空業的解封商機在下半年到來，明年可望恢復需求，星宇+立榮絕對會是市場的一股新勢力，這一點，弟弟派不會不清楚，也因此，水能載舟亦能覆舟，立榮航空第一大股東仍是長榮國際，張國煒董事長能否長長久久還是未知數。

只不過，能夠在長榮國際改選一役扳倒哥哥派，關鍵就是張國煒的票，對於這份謝意，奔走於兄弟之間的鄭深池能送上的，可能就是立榮航空和長榮國際董事會準備通過的張國煒媽媽李玉美尊崇禮遇案。

可是這能否持久需要觀察，因為至今張國政對於張國煒的遺產無效、偷黃金人參等訴訟仍未撤銷，這是不是代表張國政對於張國煒的敵意未減，未來將是第二個觀察點。

有意思是的是，張國煒今天面對媒體提問是否要回長榮航空的時候說，他沒有決定權回不回去，因為自己已經出來創業成立星宇航空，沒有回到長榮航空的必要，但他卻也說「要不要回去要所有的股民都有同樣的想法才有機會」以及「如果家族有需要，他會盡量幫忙。」言談中似乎未把話講死，而且以個人持股而言，張國煒在長榮航空的9%持股居四兄弟之冠，其實是「關鍵多數」。