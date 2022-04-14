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房市短線炒作風濃？首季房地合一稅收比五年同期總和多

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據最新房地合一稅收統計，今年第1季全國個人的房地合一稅收為72.9億元，創下歷史的同期新高，且光是今年第1季的稅收，就比過去五年的同期稅收總額還要高，顯示過去一段時間房地產的短期交易都有明顯增值，反映到稅收就出現暴增現象。

尤其是房價飆漲的新竹，今年第1季新竹縣的個人房地合一稅收，和去年同期相比暴增4.8倍。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，若房地合一對於抑制短期交易有效的狀況下，應該是案件少、稅收少，但近期的房地合一稅收卻持續攀高，反映短期房價快速上漲，房價上漲力道比政策管制還要強。

另一方面去年房地合一2.0上路後，也把預售換約也納入房地合一稅，很容易就碰到45%的稅率，也可能進一步帶動房地合一稅收增加。

統計顯示，今年第1季個人房地合一稅收，全國達到72.9億元，創下歷史的同期新高，且今年第1季的稅收比過去5年同期的稅收總金額還高，幾乎是一季抵五季，由此可見過去一段時間房市上漲幅度驚人，短期交易不動產都有明顯增值。

房地合一 房價

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