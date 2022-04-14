產官農攜手聯盟 發展台灣精品咖啡

打造台灣「黑金」！農委會14日成立「台灣咖啡產業策略聯盟」，農委會主委陳吉仲表示，台灣咖啡曾創下一磅500美金的佳績，未來盼能透過產官學合作，與國際的咖啡農民、企業交流經驗；聯盟召集人林哲豪則說，台灣生產咖啡成本高，更要朝精品咖啡的方向走，以更多評鑑、競賽來提升民眾對國產咖啡的信心。

路易莎帶頭促買氣

路易莎董事長黃賢銘在現場與咖啡策略聯盟簽約，採購1200公斤的國產咖啡豆，盼能向民眾證明台灣國產咖啡的品質。黃賢銘表示，過去帶著台灣咖啡豆出國競賽，也因緣際會發現其優良品質。陳吉仲則說，這次路易莎帶頭簽約，未來一定能跟更多國內外通路合作。

陳吉仲表示，在我國競標活動中，有咖啡達到一磅500美元的佳績，更成功拓展銷往日本東京、北海道等40多家咖啡通路。他指出，國產咖啡佔市面上總數不到1%，盼能透過產、官、學合作的咖啡聯盟，讓國產咖啡從生產到烘培、從競賽到通路，都能夠發光發熱。

精品級在地咖啡

為了改變以個別咖啡莊園單打獨鬥的方式，整合台灣咖啡產業優勢與資源。該聯盟設立「生產處理組」、「品質管理組」、「行銷通路組」與「休閒文化組」盼能全方面的協助在地咖啡農，未來也會協助推廣適合栽種的品種、共同防治病蟲害等。

林哲豪指出，台灣咖啡生產成本高昂，高品質的精品路線是唯一的出路，而且台灣也是國際高級莊園的大戶，因為只要台灣能生產出高品質的咖啡，就能滿足國人挑剔的味蕾，甚至取代國際高級咖啡的進口。

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