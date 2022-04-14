政府打炒房、建商避風頭 首季北台灣推案量不到3000億

據住展雜誌統計，北台灣今年首季新成屋、預售屋推案量約2,732.9億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，由於近幾年來土地市場成交熱絡，且建照核發量頻創新高，按理說推案量應該爆發性成長，但首季推案量卻低於預期，主因除了既有的缺工、營造成本高漲導致推案進度落後外，也與央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查，以及打房五拳等利空政策接連出籠有關，不少指標大案公開進度因此推遲，以致於整體案量不增反減。

台北市今年首季推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。北市首季推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，均逾百億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達百億元，而信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。

新北市首季推案量近1,200億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；不過，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，而推案除了副都心重劃指標大案開出外，舊市區老屋重建案湧現亦挹注不少案量。

桃園市首季推案量近500億，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案步伐，以致於供給量急縮。

何世昌指出，原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年首季依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過三成。以大新竹來看，只有竹北推案量90億較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，菁華區可選擇的建案非常有限。