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新店中興路三段簡易都更完工 老舊鐵皮屋變身新大樓

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新店中興路三段基地原本為4層樓高平房。圖／新北市都更處提供
新店中興路三段基地原本為4層樓高平房。圖／新北市都更處提供

老舊鐵皮屋大翻身，變為地上15層新大樓。位於新北市新店中興路三段的基地原本為4層樓高平房，周邊夾雜鐵皮倉庫及凌亂空地，透過簡易都更，將興建為地上15層地下4層建築物，由於基地三側臨路（中興路、文化路及文化路30巷），因此皆配合留設4公尺人行步道，並於開放空間進行綠美化，另留設道路截角並遷移電線桿以利車輛通行，提升該區居住品質。

都更處說明，本案面積約1060平方公尺，鄰近捷運大坪林站，周邊大型商場空間林立，生活機能良好，但房屋老舊，居民每日出門都要上下樓梯，認為造成不便，經過討論後，決定申請審查期程較短的「簡易都更」加快重建速度，於2019年5月開工動土，今年3月完工，居民們每天回家不用再為爬不動樓梯而困擾，也因留設人行步道並種植植栽改善了周邊居住環境。

都更處表示，市府為協助危險建物重建，提出多元都更等方案，只要符合30年以上老舊建物，不限定合法或非合法建物面積，達基地面積一半以上即可提出簡易都更申請，住戶免花費可觀的鑑定費用並更簡化申請程序。

為增加重建誘因，今年3月18日起更配合「都市計畫法新北市施行細則」修法，獎勵上限由20%提高至30%，期盼誘因的提高讓民眾除循一般都市更新條例所訂途徑外，能有更多元、更簡易的選擇，讓小基地也享有大改造的機會。

新北市新店中興路三段的基地周邊有許多鐵皮房屋。圖／新北市都更處提供
新北市新店中興路三段的基地周邊有許多鐵皮房屋。圖／新北市都更處提供
新店中興路三段基地周邊配合留設4公尺人行步道，並於開放空間進行綠美化。圖／新北市都更處提供
新店中興路三段基地周邊配合留設4公尺人行步道，並於開放空間進行綠美化。圖／新北市都更處提供

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