張國華拋清算賣股救長榮解方 張國煒：說法前後衝突

長榮控股公司長榮國際變天後，總裁張榮發大房長子張國華，三度拋出「清算賣股救長榮」的解方，要張國明、張國政、張國煒三位弟弟「趕快來談」。但星宇航空董事長張國煒今天對此表示，張國華一方面希望不要分家，又說老爸過世後就註定要分家，又要解散長榮國際與巴拿馬長榮，似乎有點矛盾衝突，但他相信，兄弟們還是希望集團永續經營。

張國華日前三度拋出兄弟鬩牆的解方。他認為要保持集團的完整性，最好的辦法就是解散「巴拿馬商長榮國際（簡稱EIS）」及「長榮國際（簡稱EIC）」兩家家族控股公司，兄弟4人取得各自的財產，再去投資所想要經營的公司，取得主導權，「或其他兄弟將本人張國華的股權買下，本人願意退出集團，讓其他兄弟共同經營集團事業，否則長榮經營權之爭會不斷上演，並延續到下一代。」

但弟弟派顯然不埋單，新任長榮國際董事長鄭深池，繼撤換長榮國際派駐在長榮鋼鐵與立榮航空的法人代表後，明天（15日）又將大舉召開董事會奪回糧草，翻案先前張國華通過的「百億股利大撒幣方案」。

立榮航空今天召開董事會，通過由星宇航空董事長張國煒出任立榮航空新任董事長。會後被問及會不會跟大哥談？張國煒說，大哥跟誰談，他都持開放態度，他是最小的小弟，也沒意見，並強調自己到現在一直都還是很尊重大哥。

但對於「清算賣股救長榮」的解方，他也提到，大哥張國華一方面希望不要分家，又說老爸過世就註定要分家，一方面卻又要解散長榮國際與巴拿馬長榮，似乎有點矛盾與衝突，他還開玩笑說「是吃錯藥嗎？」但他相信，家族兄弟之間，還是希望集團永續穩定經營。

張國煒也說，長榮集團是張家的產業，是父親張榮發畢生心血，兄弟姐妹大家都有股份，不要由外人來操縱、讓大家來吵架，「希望不要讓一些有心人士來破壞。」