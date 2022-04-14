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心悅生醫 完成COVID-19口服藥二期臨床試驗

經濟日報 / 記者徐睦鈞／台北即時報導

心悅生醫（6575）宣布，已完成 COVID-19創新口服抗病毒候選藥物Pentarlandir二期臨床試驗的收案。該試驗目的為評估Pentarlandir針對 Omicron、Delta、已確認的高關注變異株、以及多種流感病毒的療效與安全性。

心悅生醫執行長蔡果荃表示，COVID-19 繼續困擾著世界許多地區，包括那些免疫功能低下、未接種或未及時接種疫苗的人，或即便接種疫苗仍出現突破性感染的人。隨著新疫情不斷出現，在此關鍵時刻能有潛力對抗各種新冠變異株的 COVID-19抗病毒藥物是非常急需的。

此次心悅二期臨床試驗共招募89名未接種疫苗，或早期突破性感染的COVID-19確診者，平均隨機分配進入高劑量、低劑量和安慰劑組。對於預計在未來幾個月開始的三期臨床研究，將參考二期結果選擇最佳劑量，並擴大治療範圍，以評估 Pentarlandir 在抑制新冠病毒和流感病毒的廣泛抗病毒活性，也還包括嚴格的安全性評估。

蔡果荃表示，心悅一開始的目標就是要開發安全、有效且方便使用的治療方法，且可治療多種病毒感染，包括能對抗大多數 COVID-19 變異株、流感病毒株，以防止病患因受到COVID-19 和/或流感所引起的「雙重疫情」而住院。

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