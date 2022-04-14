房市將反轉？住展：北台建案Q1賣2成、新竹破5成

住展雜誌統計，受缺工、營造成本高漲，以及央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查、打房五拳等利空政策接連出籠影響，北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案量約2,732億元，較去年同期減少近80億元，年減幅約2.8％。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年房市雜聲不斷，預言市場即將反轉的說法與日俱增，但因Q1供給量縮，建案銷售反顯穩健。通常單季銷售率15％以上，就屬安全穩健，但今年Q1北台灣各縣市單季銷售率均超過2成，新竹縣市更飆破5成，顯示市場處變不驚。

何世昌表示，至於Q1案量未增反減，除了缺工、營造成本高漲導致推案進度落後，央行鷹式升息、第五波預售屋聯合稽查，以及打房五拳等利空政策接連出籠，不少指標大案公開進度推遲，也是主因。

台北市今年Q1推案量約700億元，比去年略減約1.6％，變動幅度不大，推案量未能放大的關鍵在於豪宅案未如預期推出。

北市Q1推案大多集中在蛋白區，又以北投、內湖推案量最大，均逾百億元以上；而蛋黃區推案量偏低，只有中山區案量達百億元，而信義區則掛蛋，新屋供給量較為緊繃。

新北市Q1推案量近1200億元，年增近一成，是北台灣推案量唯一正成長的縣市；不過，案量成長的原因是新莊大爆量，單季推案量高達約374億元，去年推案熱區如新店、板橋、三重、林口、淡水等地，今年Q1則是大熄火，指標案多遞延至520檔。

桃園市Q1推案量近500億，與去年同期大致持平，但桃園區推案量一支獨秀，推案量將近150億元，其中又以中路重劃區案量較多。至於房市熱區青埔與A7，籌備中的指標大案多數都放緩推案，供給量急縮。

原本房市供需失衡情況嚴竣的新竹地區，今年Q1依舊沒有改善，推案量驟降至約276億元，比去年同期銳減逾百億元，年減幅超過三成。以大新竹來看，只有竹北推案量90億較多，而這波推案泰半又位在都市計畫之外，精華區可選擇的建案非常有限。