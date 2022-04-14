普瑞博三大產品陸續推出 授權台塑、南亞後續前景看旺

普瑞博（6847）董事長陳彥文表示，該公司以獨家「ZISC雙離子技術平台」開發各種醫療耗材與材料，已成功開發出白血球減除過濾器、實驗室用微型過濾器、高分子抗沾黏材料三大類產品，並已將製造技術成功授權南亞（1303）、台塑（1301）兩大公司，其中台塑支付的首筆授權金已於今年第1季入帳， 預計南亞的權利費用也將於第2季入帳。

近年醫學研究發現，多數的輸血不良反應與輸入異體白血球有關，普瑞博開發的「紅血球減白過濾器」，已取得美國FDA、台灣TFDA及歐盟CE上市許可，並於去年取得台灣捐血中心的合格供應商資格；此外，也積極申請東南亞、中東及南美洲等各國家上市許可證，拓展全球市場業務。

陳彥文表示，減白過濾器進入門檻高，主要由三大國際廠商分食全球年超過8,000萬套需求市場，普瑞博突破國際大廠過濾膜專利技術壁壘，成為全球第四家產品成功上市企業。然而國內並無在地的血袋產業鏈，普瑞博與南亞合作建置台灣首座血袋廠，由普瑞博授權減白過濾器關鍵技術，南亞投資9.5億元擴建減白過濾血袋生產設備，雙方共同在市場銷售，預計最快明年底產品取證量產。

陳彥文表示，與南亞在過濾血袋的合作，隨著生產設備轉移至完工量產，普瑞博將陸續有授權里程金入帳，首筆權利金預計於今年第2季入帳；普瑞博目前已有產品於美國、東南亞、台灣等地區銷售，掌握銷售通路，未來減白過濾血袋上市之後，普瑞博可有銷售產品的營收、獲利入帳，並獲取產品銷售權利金的雙重貢獻。

另一方面，普瑞博的專利技術也吸引台塑公司青睞，台塑因此投資持有普瑞博9.14％股權。由於台塑仁武廠轉型設立「醫療材料生產中心」，以開發先進的醫療材料為主，台塑並取得普瑞博「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」授權，將生產製造及銷售相關產品，預計今年年底完工後，普瑞博可依照合約收取權利金，包括授權里程金2,000萬元及銷售權利金。首筆權利金1,000萬元已於今年首季入帳，預計第二筆權利金也將在第2季試產進度達標後入帳，年底完工投產之後，將有穩定的銷售權利金可期。

陳彥文表示，利用「P-Tex 雙離子型高分子 ZW-03 製造技術」生產的P-Tex複合材料，具有抗蛋白質、抗病毒、抗凝血、抗組織粘黏、抗菌、抗生物聚集等特性，添加在聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯醋酸乙烯酯（EVA）、聚丙烯（PP）等塑膠原料，可開發成抗沾黏複合膠粒，使用抗沾黏複合膠粒射出成型的各種醫療或民生用品。

最後，普瑞博也運用核心技術，提供突破性的細胞分離方式，僅需要針筒與過濾器即可簡單快速操作完畢，使傳統血液檢體處理時間從3小時大幅縮短至5分鐘，並可去除99％的人源干擾，後續搭配PCR、基因定序儀等分子診斷設備，可提升檢驗準確度，並大幅降低檢驗成本。首款「Devin血液微生物富集過濾器」應用在敗血症檢測實驗室解決方案，將與策略夥伴合作進軍全球規模270億元市場。