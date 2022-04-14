Google Map代理商勤崴淨利創新高，憑什麼獨霸台灣圖資市場？

台灣人愛用的Google Map，還有Apple Map，其實是找上台灣導航品牌「導航王」的母公司、勤崴合作，AI辨識技術令勤崴大者恆大。

Google Map 2007年登陸台灣，手機操作、不需另購機器，又有Google強大生態系配合，打敗許多傳統導航業者。不過，台灣導航品牌「導航王」母公司，老牌圖資商勤崴非但不受影響，2021年還更創下歷史新高的稅後淨利表現。

其實，勤崴與Google Map的營業項目確實有競爭成分，但也同時也是盟友、供應商、代理商，擁多年深度合作。

勤崴總經理黃晟中解釋，勤崴在台灣圖資市場獨霸，因此多年前Google就找上勤崴供應圖資，勤崴同時也是Google Map代理商，協助企業客戶於網頁或程式串接Google地圖及客製化其功能。

而儘管勤崴旗下「導航王」導航軟體看似與Google Map競爭，但黃晟中笑稱：「其實我們算是雙方合力，培養出依賴導航軟體的用戶。」

原來，當用戶養成使用Google Map的習慣，「就會發現不夠用，跑來用導航王了。」原來，導航王面向需求更高的使用者，會以立體圖像呈現路面、路側的情況，在複雜、狹窄或立體的路口仍能順利導引使用者。

黃晟中指出，勤崴擁有兩大優勢，才能獲得國際大客戶的肯定。

優勢一：稱霸國內圖資市場，大者恆大。

「以前的圖資市場，就是靠暴力、眼力，這樣勞力密集撐起來的，」黃晟中解釋，「暴力」就是如同電腦「暴力破解」密碼般費工，頻繁派出街景車掃街，以建立完整即時的圖資檔案。而檔案收集回來再靠員工「眼力」辨識、輸入，更新街景。

「但不是台北市（圖資）建好就好，要全台灣都準備好才能賣，」黃晟中強調，圖資市場不但注重完整性，也需定期更新地圖上開幕及歇業店家、號誌資訊，才能維持一定水準的使用者體驗。

十多年前，台灣圖資市場如同戰國時代競爭頻繁，但最終由勤崴勝出，成為市占最高的業者。黃晟中指出箇中原因，原來勤崴及早導入AI辨識技術，脫離了高成本、勞力密集的圖資蒐集方式，且投入經費持續更新圖資，形成勤崴大者恆大的規模經濟，才從激烈競爭中脫穎而出。

據了解，因勤崴在台擁有的優勢，不只Google，連蘋果（Apple）也找上勤崴供應圖資，助其開拓台灣的電子地圖。

優勢二：商業模式靈活，以退為進。

儘管勤崴在台灣市場取得優勢，但面對國外強大的業者進入台灣市場，仍保持靈活商業模式，找尋共同合作的機會。

以汽車市場為例，勤崴取得台灣新車「前裝」導航市場的市占第一地位，也就是新車交貨時，導航產品就已預載，這需要取得車廠極大的信任，可見勤崴靈活的實力。

黃晟中表示，奧迪、BMW、賓士共同持有導航軟體商HERE股份，彼此關係密切，照理來說身為同業的勤崴難以打入，但勤崴不與HERE競爭導航軟體，轉而提供硬體（連網車機），將競爭態勢轉為共同合作。

他強調，勤崴滿足各品牌車廠的需求，不會硬要綑綁販售圖資及導航或其他服務，而可以分開販售，因為公司必須保持彈性，來找尋共同合作的方式。

一統圖資江湖後，仍有值得作夢的新商機

而儘管已在市場上取得一定成績，但黃晟中仍不滿足於此，持續發展圖資新應用：包括數據分析、自駕車，以及智慧交通解決方案。

在數據分析方面，7-11等連鎖超商就找上勤崴協助展店，透過車流、人流的大數據，分析並更新店家與商圈資訊。

而在自駕車商機，勤崴鎖定的是ADAS先進駕駛輔助系統軟體。黃晟中指出，ADAS需要AI辨識，而AI勝出關鍵就是訓練AI的資料量，做為圖資商的勤崴，正好具備資料最多優勢。

黃晟中也預告，今年（2022）勤崴自駕車將會有「很具體的商業模式出現」，會在適當時機公布。

此外，勤崴也發展智慧交通解決方案，包括號誌聯網、駕駛行為分析（如分析油門、剎車使用情形）等，來打開更多圖資應用與車聯網商機出海口。

而回顧勤崴近年發展，2019年上櫃後就遭逢疫情打擊，也因自駕研發費用拉高而壓縮獲利，因此2019、2020年公司獲利不高，但2021年勤崴逆勢繳出超過九倍淨利成長，淨利總額達4600萬元，換算EPS 1.09元，創歷史新高。

黃晟中解釋，自駕車前期投資已經布局到一個程度，研發費用回歸穩定，因此2021年總體獲利回穩，樂觀看待今年整體展望。

（本文出自2022.4.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）