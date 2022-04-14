風電垃圾變綠金，上緯破解90年來無法回收的「必要之惡」

風電是發展再生能源的要角，不過，隨著裝置屆齡，風機葉片退役與汰換問題也隨之而來，受限材質無法回收，風電垃圾也將愈來愈嚴重。上緯研發出最新的複合材料與回收技術，解決90年來無法回收的問題。

全球淨零碳排的浪潮下，台灣也積極發展太陽光電及風電，其中，風電累計裝置容量將由現在的853MW，在2025年達到5.7GW，成長近7倍。

值得注意的是，台灣首座陸域風機預計在2023年屆齡退役，意味著，台灣即將進入陸域風機汰換期，將有高達900支風機葉片需要更換，而這些汰換下來的葉片卻因為是玻璃纖維強化塑膠（FRP，fiber-reinforced plastic），無法回收，成為風電垃圾。

不止陸域風機，政府大力推動的離岸風電，未來風機也會有葉片汰換的問題，風電葉片造成的風電垃圾，無疑成為發展再生能源下的新課題。截至2021年底的統計，台灣已有396部的風機在運轉，數量還將愈來愈多。

陸域風機使用年限約20年，離岸風機約25年，台灣首座陸域風機「澎湖中屯發電站」在2023年就屆滿20年，也就是說，接下來的10年，台灣有300多部風機要退役汰換，而陸域風機之後，就輪到離岸風機。

拆解整座風機，大致分為「風機塔架」「機艙」「葉片」和「傳動系統」，當中，只有FRP製作成的葉片無法回收。過去，全世界大多以破碎後掩埋，或是焚燒的方法來處理。這兩種方式雖然省事，但是也帶來新的環境議題，治標不治本。

「我們的生活週遭到處可見FRP的蹤影，」清大化工系出身，專精複合材料的上緯董事長蔡朝陽指出：「FRP具備熱固性的特點，材質不會壞、重量輕、強度非常強，像是浴缸、冷卻水塔、遊艇、家電、汽車零件，甚至是F-15戰鬥機，從一般民生用品到航太領域，都看得到它的應用，唯獨回收有問題」。

每年上萬噸廢FRP，解方不是只有掩埋

FRP在1930年發明後至今，90年來全世界的人都在想方設法找出回收的方法，蔡朝陽舉例，歐盟在汽車領域，10年前就有可回收率95％的規定，唯獨遇到FRP就沒輒了，因為FRP百年不壞，是「必要之惡」，所以至今也無法禁止使用，但歐盟也規範不准再用掩埋的方式處理。

整體來看，台灣每年對於FRP的使用量達10萬噸以上，而廢FRP的量每年也有上萬噸。台灣該怎麼計畫如何處理這些風電垃圾？經濟部跟台電都坦言，除役後的葉片怎麼處理，得要再研究。

看到了FRP的痛點及未來風電市場的需求，蔡朝陽帶領上緯的研發部門尋找解決方案。

歷經超過5年的研發，以循環經濟的思惟，終於發展出全新可回收熱固樹脂的專利技術，包括可回收再重複利用的環氧樹脂「EzCiclo易可收」及對FRP做成的風電葉片回收降解的「CleaVER可立解」，解決FRP無法回收的狀況。

蔡朝陽進一步說明「EzCiclo易可收」與「CleaVER可立解」不僅可回收纖維，也可回收樹脂。裂解過程中，不會產生廢酸、廢氣、廢水、原料完全回收，然後還可以再重複使用，形成一個循環經濟，進一步減少碳足跡，這一點更是優於同業。

全國已經有超過140個國家加入2050淨零碳排的行列，具備減碳與循環經濟的技術勢必引領潮流。上緯這套可回收熱固樹脂技術，不僅為解決風電垃圾提供解決方案，也能為FRP的「下場」找到新出口，應用相關廣泛。未來靠著更多的創新複合材料，或許能為地球的淨零碳排多盡一分心力。

（本文出自2022.4.12《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）