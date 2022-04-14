詢問破表！土城員和社宅招租、租金最低8500元
全新完工的「土城員和青年社會住宅」將於4月18日公告、5月3日起開放申租，此次總計508戶，優先戶月租金8,500元起、一般戶租金10,600元起，申請方式除了現場收件，因應疫情與便民，也新增線上申租。
新北市住都中心表示，尚未正式開放，但中心每天都接到大批民眾洽詢，詢問度破表。
土城員和青年社宅位於莊園街、學府路二段交界，步行5分鐘左右可抵達海山捷運站，社區一樓規劃托老中心、托育中心及庇護工廠，二樓作為青創中心。
本次招租508戶中，套房型有265戶，坪數約12.5坪，月租金8,500元至10,600元；兩房型為165戶，坪數約23坪，月租金13,200元至16,500元；三房型有78戶，坪數約 28至32坪，月租金15,900至22,800元。
新北住都中心副執行長錢奕綱表示，本次招租戶數中，優先戶占約42.5%、一般戶占約57.5%，為落實居住正義，其租金訂定參考不動產估價師市場租金價格評定結果，一般戶依市價打八折、優先戶依市價打六四折，租金均已含管理費。
新北住都中心表示，本次申請期限自111年5月3日起至6月7日止，7月15日進行電腦抽籤，依據抽籤後選屋序號，列入各資格類別遞補名單最後一位遞補者排序之後，再依順序通知申請人選屋、點交、簽約及公證。
第一批承租人預計9月入住。租約每3年為一期，承租人在租期屆滿前檢附證明文件可以書面申請續租，經審查通過就能續租，以二次為限，總租期最多6年，具備優先戶身分者，總租期可延長至12年。
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